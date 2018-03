Rusland udviser to hollandske diplomater og flere ventes

Europæiske diplomater er i stort tal blevet indkaldt til møder i det russiske udenrigsministerium. Blandt dem er også den danske ambassadør i Moskva.

Hollands ambassadør siger til RTL Nieuws, at to hollandske diplomater er blevet udvist som svar på Hollands udvisninger af to russiske diplomater.

»Jeg er netop blevet orienteret om, at to kolleger bliver udvist. Det er et slag, men ambassaden kan fortsat fungere«, siger Hollands ambassadør i Rusland, Renée Jones-Bos, til RTL Nieuws.

Lignende meldinger ventes fra de øvrige lande, der er til møde i udenrigsministeriet.

En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters har set biler fra en række europæiske lande. Det gælder biler fra blandt andre den britiske, tyske, franske, italienske, polske, hollandske og kroatiske ambassade.

Den danske ambassadør i Rusland, Thomas Winkler, bekræfter kort før klokken 13 over for Ritzau, at også han er blevet bedt om at komme til møde i ministeriet.

Den tyske ambassadør, Rüdiger von Fritsch, siger efter sit møde, at Tyskland er åben for dialog med russerne. Tyskland ønsker gode relationer til landet, siger han.

Møderne kommer, i forlængelse af at Rusland torsdag meddelte, at man ville gengælde udvisninger af flere end 150 russiske diplomater.

Torsdag nævnte udenrigsminister Sergej Lavrov konkret USA. Lavrov har givet 60 amerikanske diplomater to døgn til at finde hjem, og han lukker det amerikanske konsulat i Sankt Petersborg.

Storbritannien har tidligere fået 23 diplomater udvist som gengæld for den britiske udvisning af 23 russiske diplomater.

Årsagen til den diplomatiske krise er giftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal 4. marts i den britiske by Salisbury.

Skripal og hans datter er ifølge de britiske myndigheder blevet forgiftet med Novichok, som er en russisk opfindelse.

Blandt andet derfor føler briterne sig sikre på, at russerne står bag. Det var årsagen til, at de udviste 23 diplomater og aflyste alle møder med russerne.

Senere har en lang række lande, herunder Danmark, fulgt trop.

FAKTA: Over 150 russiske diplomater udvist efter giftangreb

En lang række lande, heriblandt 19 EU-lande, har reageret på giftangreb og udvist russiske diplomater. En lang række europæiske ambassadører er fredag indkaldt til møde i udenrigsministeriet i Moskva, herunder Thomas Winkler, der er Danmarks ambassadør i Rusland. Det sker, efter at USA og en række lande i Europa og USA samlet har udvist flere end 150 russiske diplomater. Sanktionerne er en reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury i England 4. marts. Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet. Den vurdering har flere lande tilsluttet sig. Her er et overblik over de lande, der foreløbig har meldt deres sanktioner mod Rusland ud. Inden for EU: * Storbritannien: 23 russiske diplomater er blevet udvist for at have arbejdet som spioner under diplomatisk dække. Alle topmøder med Rusland er aflyst, ligesom britiske ministre og kongelige ikke vil deltage ved fodbold-VM, der til sommer holdes i Rusland. * Frankrig: Fire russiske diplomater udvises. * Polen: Fire russiske diplomater udvises. * Tyskland: Fire russiske diplomater udvises. * Litauen: Tre russiske diplomater udvises. * Tjekkiet: Tre russiske diplomater udvises. * Italien: To russiske diplomater udvises. * Holland: To russiske diplomater udvises. * Danmark: To russiske diplomater udvises. * Spanien: To russiske diplomater udvises. * Belgien: En russisk diplomat udvises. * Irland: En russisk diplomat udvises. * Kroatien: En russisk diplomat udvises. * Rumænien: En russisk diplomat udvises. * Letland: En russisk diplomat udvises. * Estland: En russisk diplomat udvises. * Finland: En russisk diplomat udvises. * Sverige: En russisk diplomat udvises. * Ungarn: En russisk diplomat udvises. * Luxembourg: Landets ambassadør i Rusland kaldes hjem til konsultation. * Malta: Landets ambassadør i Rusland kaldes hjem til konsultation. * EU: Den Europæiske Unions ambassadør i Rusland kaldes hjem til konsultation i en måned. Europa i øvrigt: * Ukraine: 13 russiske diplomater udvises. * Moldova: Tre russiske diplomater udvises. * Albanien: To russiske diplomater udvises. * Makedonien: To russiske diplomater udvises. * Montenegro: En russisk diplomat udvises. * Norge: En russisk diplomat udvises. * Island: Myndighederne har varslet politisk boykot af sommerens fodbold-VM, der afholdes i Rusland. Selve landsholdet deltager stadig. Resten af verden: * USA: 60 russiske diplomater er blevet udvist, herunder 12 efterretningsofficerer fra Ruslands FN-mission i New York. Et konsulat i Seattle lukkes ligeledes. * Canada: Fire russiske diplomater, som mistænkes for at arbejde som spioner eller blande sig i Canadas demokrati under diplomatisk dække, udvises. Tre ansøgninger for russisk diplomatisk personale afvises. * Australien: To russiske diplomater udvises. * Nato: Syv russiske diplomater udvises. Kilder: Ritzau, Reuters og AFP. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

