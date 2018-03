Rusland svarer igen: Lukker amerikansk konsulat og udviser mere end 100 diplomater

Disse lande udviser russiske diplomater

Inden for EU:

* Storbritannien: 23 russiske diplomater er blevet udvist for at have arbejdet som spioner under diplomatisk dække. Alle topmøder med Rusland er aflyst, ligesom britiske ministre og kongelige ikke vil deltage ved fodbold-VM, der til sommer holdes i Rusland.

* Frankrig: Fire russiske diplomater udvises.

* Polen: Fire russiske diplomater udvises.

* Tyskland: Fire russiske diplomater udvises.

* Litauen: Tre russiske diplomater udvises.

* Tjekkiet: Tre russiske diplomater udvises.

* Italien: To russiske diplomater udvises.

* Holland: To russiske diplomater udvises.

* Danmark: To russiske diplomater udvises.

* Spanien: To russiske diplomater udvises.

* Belgien: En russisk diplomat udvises.

* Irland: En russisk diplomat udvises.

* Kroatien: En russisk diplomat udvises.

* Rumænien: En russisk diplomat udvises.

* Letland: En russisk diplomat udvises.

* Estland: En russisk diplomat udvises.

* Finland: En russisk diplomat udvises.

* Sverige: En russisk diplomat udvises.

* Ungarn: En russisk diplomat udvises.

* Luxembourg: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation.

* Malta: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation.

* EU: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation i én måned.

Europa i øvrigt:

* Ukraine: 13 russiske diplomater udvises.

* Moldova: Tre russiske diplomater udvises.

* Albanien: To russiske diplomater udvises.

* Makedonien: To russiske diplomater udvises.

* Norge: En russisk diplomat udvises.

* Island: Myndighederne har varslet politisk boykot af sommerens fodbold-VM, der afholdes i Rusland, selv om landsholdet deltager.

Resten af verden:

* USA: 60 russiske diplomater er blevet udvist, herunder 12 efterretningsofficerer fra Ruslands FN-mission i New York. Et konsulat i Seattle lukkes ligeledes.

* Canada: Fire russiske diplomater, som mistænkes for at arbejde som spioner eller blande sig i Canadas demokrati under diplomatisk dække, udvises. Tre ansøgninger for russisk diplomatisk personale afvises.

* Australien: To russiske diplomater udvises.

* Nato: Syv russiske diplomater udvises.

Kilder: Ritzau, Reuters og AFP.

/ritzau/