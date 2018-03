Rusland ophæver kontrakt om at levere gas til Ukraine

Det russiske gasselskab Gazprom oplyser lørdag, at det vil standse leverancer af gas til Ukraine og er i gang med at ophæve en kontrakt med det ukrainske selskab Naftogaz.

Baggrunden er tilsyneladende, at Gazprom og dermed Rusland har tabt sagen om gasleverancer ved en international voldgift i Stockholm. Det har fået Rusland til at stoppe leveringen af gas til nabolandet.

Gazprom har tilbagesendt de beløb, som den ukrainske regering på forhånd har indbetalt til Rusland for gassen.

For EU kan der være meget på spil. Når leverancerne til Ukraine stoppes, kan de også gå i stå for den russiske gas, der eksporteres via gasledningen i Ukraine til Europa.

Men den ukrainske operatør af gasledningen siger lørdag, at gassen til EU flyder som normalt, selv om Rusland er i gang med at ophæve kontrakten med Ukraine.

Voldgiftsdomstolen i Stockholm afsiger kendelser, når der er strid i kommercielle sager. Den har afgjort, at Gazprom skal give Ukraine en milliardkompensation for, at der er ført for lidt gas gennem den ukrainske rørledning.

Beslutningen om at ophæve gaskontrakten med Ukraine vil bekræfte de kritikere, der siger, at Rusland ikke sælger gas på kommercielle vilkår, men bruger gassen som et politisk våben over for både Ukraine og EU.

/ritzau/Reuters