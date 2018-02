Rusland om hundredvis af dræbte lejesoldater i Syrien: Det er fake news

Moskva. Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, nævner ifølge Reuters rapporter om, at hundredvis af russiske lejesoldater er blevet dræbt i Syrien for nylig som et forsøg på at udnytte krigen.

Men over for nyhedsbureauet RIA tager Lavrov samtidig afstand fra rapporterne.

»Al den snak om hundredvis eller endda tusindvis af dræbte russiske lejesoldater er spekulationer om krigen i Syrien, som desværre fortsætter,« siger Lavrov på en konference i Moskva om Ruslands rolle i Mellemøsten.

»Jeg mener ikke, at disse forsøg på at spekulere er særligt passende,« siger Lavrov og tilføjer:

»Der bliver skabt spændinger om »fake news«, når der ikke bliver angivet specifikke kendsgerninger. En efterforskning er sat i værk. Vær venlig at udvise lidt tålmodighed.«

Omkring 300 personer, som arbejdede for Kreml-støttede private russiske, militære firmaer, er angiveligt blevet dræbt.

Tidligere i denne måned rapporterede den amerikanske TV-station CBS, at russiske statsborgere var med i syriske militser, som kæmper sammen med regeringsstyrkerne.

Disse militser angreb angiveligt 7. februar de amerikanskstøttede Syriske Demokratiske Styrkers hovedkvarter nær landsbyen Khusham i Deir ez-Zor-provinsen.

Flere end 100 krigere støttet af den syriske præsident, Bashar al-Assad, blev dræbt ved angrebet af den USA-ledede koalition i Syrien.

Det skete ifølge en unavngiven amerikansk embedsmand, da koalitionen i samarbejde med lokale styrker afværgede det, der tilsyneladende var et stort, koordineret angreb.

En russisk militærlæge har også meldt 100 dræbt. Men russiske embedsmænd siger, at kun nogle få russere er blevet dræbt, og at de ikke havde nogen relation til Ruslands militær.

Tidligere har det russiske forsvarsministerium sagt, at syriske militser i Deir ez-Zor blev beskudt af koalitionen, fordi der ikke havde været tilstrækkelig koordinering med det russiske militær.

Omkring 25 militsfolk blev meldt såret ved angrebet.

