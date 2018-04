Rusland og Tyrkiet vil opføre hospital til Ghouta-flygtninge

Beirut. Tyrkiet og Rusland vil arbejde sammen om at bygge et hospital i den syriske by Tel Abyad for at hjælpe dem, der er på flugt fra det østlige Ghouta ved Damaskus. Det oplyser den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Ved en pressekonference sammen med Ruslands leder, Vladimir Putin, og den iranske præsident, Hassan Rouhani, siger Erdogan efter et topmøde om Syriens fremtid, at det tyrkiske og russiske militær vil koordinere opførelsen af hospitalet.

FN oplyser samtidig, at op mod 100.000 mennesker er vendt tilbage til den syriske by Raqqa, hvor Islamisk Stat tidligere havde deres hovedkvarter og hovedbase.

Jan Egeland, som er FN's særlige nødhjælpsudsending til Syrien, anslår, at omkring yderligere 100.000 i området venter på at komme ind i byen.

Egeland siger, at medlemmer af hans team beskriver ødelæggelserne og den menneskelige nød i området som værende "om muligt endnu værre end i byerne Homs og Aleppo". Disse blev generobret af syriske regeringsstyrker med støtte fra Rusland og Iran.

Lokale ledere fortæller, at 70 procent af Raqqas bygninger er ødelagte eller delvist ødelagte. Samtidig ligger der et stort antal ueksploderede bomber, granater og miner efterladt af Islamisk Stat.

Det østlige Ghouta har stort set været under oprørernes kontrol siden starten af krigen i 2011. Nu er der kun meget få modstandere tilbage i det område, hvor der før krigen boede to millioner mennesker.

Evakueringer er i gang, og slaget om området er forbi. Det er en af de største sejre for præsident Bashar al-Assad og hans styre, siden Aleppo i det nordlige Syrien blev erobret tilbage fra oprørerne i 2016.

/ritzau/AFP