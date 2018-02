Rusland lægger arm med Google og Instagram: Slet video med Putins topembedsmand på lystyacht

En video fra en rigmands lystyacht får Rusland til at true med at trække stikket til Youtube i Rusland. Stå fast, lyder opfordringen fra Ruslands mest fremtrædende oppositionspolitiker og korruptionsjæger til netgiganten. Han mener, at sagen trækker et spor hele vejen til Donald Trumps kampagnechef.