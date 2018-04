Rusland kalder giftangreb i Syrien for falske nyheder

Moskva. Russisk militær siger, at det har taget prøver på det sted, hvor der angiveligt er sket et angreb med kemiske våben i byen Douma i Syrien.

Der er ikke spor af gift, siger militæret ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

RIA skriver også, at Rusland torsdag vil sende russisk militærpoliti til Douma.

Samtidig skriver et andet russisk nyhedsbureau, nemlig Tass, at russisk militær mener, at gruppen De Hvide Hjelme har fundet på historien om angrebet med gift.

Ifølge Tass skal aktivister fra De Hvide Hjelme have manipuleret og optaget en film, hvor det skal se ud, som om der er ofre for et giftangreb.

De Hvide Hjelme er en af oprørernes redningsgrupper, der hjælper sårede på slagmarken i Syrien.

Angrebet med gift menes at være sket i Douma i lørdags. 60 mennesker meldes dræbt.

Hundredvis af mennesker har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO haft symptomer på at være kemisk forgiftet.

Angrebet har fået USA's præsident, Donald Trump, til at true med, at USA vil rette et militært angreb mod Syrien.

/ritzau/Reuters