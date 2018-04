Rusland indkalder til møde i FNs Sikkerhedsråd efter angreb

Reaktionerne på det amerikansk-britiske-franske angreb mod mål i Syrien deler sig som ventet efter de frontlinjer, der i forvejen er i Syrien.

Rusland og Syrien fordømte angrebene, mens de fleste vestlige lande ønskede de tre lande tillykke med »en vellykket aktion«.

Både Syrien og Rusland meddelte, at de fleste missiler blev skudt ned, inden de ramte målene, og den russiske regering har bebudet, at man ønsker FNs Sikkerhedsråd hasteindkaldt, hvilket formentlig vil ske allerede lørdag aften dansk tid.

Læs også Det ved vi om nattens angreb i Syrien - og det mangler vi stadig svar på

Men mange roser også aktionen, som netop var målrettet og tilsyneladende ramte så præcis, at man undgår en større konflikt med Rusland og med Iran.

Som den britiske premierminister, Theresa May, sagde, så var angrebet målrettet Syriens kemikalieanlæg. Men hun koblede også beslutningen om at angribe Syrien efter giftgasangrebet mod indbyggerne i Douma sammen med et lignende angreb i den britiske by Salisbury mod to russiske statsborgere.

Det var et attentat som har ført til, at en lang række vestlige lande har udvist russiske diplomater, og Moskva har gjort gengæld, hvilket har ført til yderligere spændinger mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og USA og de øvrige vestlige lande.

Læs også Så kom angrebet. Men det ændrer ikke ved faktum - USA har tabt krigen til Assad.

Den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, sagde, at operationen nu er overstået. »Det var en engangs-foreteelse«, og det samme sagde den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, og tilføjede i et interview med LBC Radio, at nattens angreb i Syren »har haft den nødvendige effekt«.

Adspurgt om Vesten nu er i en ny kold krig med Rusland, svarede Williamson, at forholdet til Moskva lige nu er på et lavpunkt, men at man ønsker, at Rusland bruger sin indflydelse hos Assad til at ende krigen i Syrien.

Læs også Syrien inviterer eksperter til at granske omstridt angreb i Syrien

Ingen forsøg på »regimeændring«.

Den britiske premierminister understregede i øvrigt i sin første kommentar til angrebet, at det ikke var et signal om, at man ønskede at gennemtvinge et regimeskifte - et ord som blev brugt af den tidligere premierminister, Tony Blair, under optakten til Irak-krigen, hvor man ønskede at fjerne Saddam Hussein fra magten.

Der er ingen tvivl om, at de vestlige lande og Rusland ønsker Assad fjernet, men det var også nødvendigt at understrege, at nattens angreb ikke var et forsøg på det.

Angrebet i nat var en smule større end det, der blev gennemført sidste år, da Trump også reagerede med et militært svar på et lignende kemisk angreb. Dengang blev der affyret 59 missiler af Tomahawk-typen mod en militær base i Syrien. Dennegang blev der affyret mere end 100 missiler mod flere mål - både militære og mod kemikalieanlæg.

Den russiske ambassadør i USA, Anatolij Antonov, skrev på twitter, at »Rusland igen bliver truet«.

»Vi har advaret om, at sådanne aktioner ikke vil gå upåtalte hen«, sagde den russiske ambassadør, og syrerne kaldte det for et »alvorligt brud med international lov«.

Iran har vendt sig stærkt imod angrebene. »Washington og dets alliede vil bære ansvaret og konsekvenserne for regionen og og mere end regionen«, hed det i de officielle meddelelser fra Teheran.