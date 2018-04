Rusland: Briterne deltog i kemisk angreb i Syrien

Ruslands forsvarsministerium siger fredag, at det har beviser for, at Storbritannien deltog i iscenesat kemisk angreb i Syrien. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vidner og aktivister har tidligere sagt, at et kemisk angreb udført i sidste uge af syriske regeringsstyrker dræbte over 40 mennesker i byen Douma ved Damaskus.

Rapporterne om angrebet har skabt international harme og fået USA, Frankrig og Storbritannien til at overveje militær gengældelse.

Styret i Moskva advarer mod angreb og truer med gengældelse.

Ifølge det russiske forsvarsministeriums talsmand, general Igor Konasjenkov, skulle Storbritannien have givet De Hvide Hjelme, der fungerer som førstehjælpere ved angreb i oprørskontrollerede områder, besked på, at de skulle iscenesætte et kemisk angreb i Douma.

Han henviser til en erklæring fra hospitalskilder på Doumas sygehus, som siger, at en gruppe personer med videokameraer kom ind på hospitalet og skabte panik med råb om, at patienter var ramt med kemiske våben.

- Det russiske militær har beviser for, at Storbritannien var direkte involveret ved at organisere denne provokation i det østlige Ghouta, siger Konasjenkov, som hævder, at ordrerne kom fra London.

Hospitalskilder siger ifølge den russiske udmelding ligeledes, at ingen patienter var blevet såret af kemiske våben.

Konasjenkov uddybede ikke udtalelserne, og han fremlagde ikke beviser.

/ritzau/Reuters