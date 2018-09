Rusland bekræfter: Vi har foretaget luftangreb i idlib

Russiske krigsfly har gennemført luftangreb i provinsen Idlib i det nordvestlige Syrien.

Angrebene var rettet mod den militante islamistiske »terroristgruppe« Al Nusra-fronten, siger Igor Konasjenkov, talsmand for det russiske militær, i en erklæring.

Han oplyser, at angrebet blev foretaget tirsdag af fire fly, som gik på vingerne fra luftbasen Khmeimin i Syrien.

»De brugte højpræcisionsvåben mod objekter fra terroristgruppen Al Nusra-fronten i Idlib-provinsen.«

Angrebene fandt sted, mens det var mørkt, men det fremgår ikke af erklæringen, om det skete tidligt morgen eller om aftenen.

»Angrebene var rettet mod terroristernes lagre uden for beboelsesområder, hvor ubemandede fly var opmagasineret,« siger han.

Idlib er det sidste større område i Syrien, som fortsat kontrolleres af oprørere. Men syriske hærstyrker har i de seneste uger samlet sig ved grænserne til Idlib.

Det har udløst international frygt for, at Idlib kan blive skueplads for en humanitær katastrofe af en størrelse, som endnu ikke er set i Syrien.

FN siger, at der bor næsten tre millioner mennesker i Idlib.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarede tidligere onsdag mod at foretage en offensiv i provinsen.

»Må Gud forbyde det, men en alvorlig massakre kan ske, hvis det regner med missiler,« sagde Erdogan, hvis land har støttet oprørerne i Idlib.

Staffan de Mistura, FN's udsending til Syrien-konflikten, har opfordret Erdogan og Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at drøfte situationen over telefonen, inden de to ledere mødes i Teheran, Irans hovedstad, til et topmøde fredag.

FN-udsendingen opfordrer til at »undgå, at det sidste mulige store slag i den syriske territoriale konflikt ender i et blodbad«.

Erdogan og Putin mødes i Teheran med Irans præsident, Hassan Rouhani.

Iran støtter som Rusland den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Det menes, at situationen i Idlib er på dagsordenen.

/ritzau/AFP