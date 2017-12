Rusland afviser at have brudt Nordkorea-sanktioner

Moskva. Det russiske udenrigsministerium afviser anklager om, at Rusland har trodset FN-sanktionerne mod det nordkoreanske styre.

Fredag sagde flere unavngivne vestlige sikkerhedskilder til nyhedsbureauet Reuters, at russiske tankskibe har leveret olie til nordkoreanske tankskibe på åbent hav.

Kilderne siger, at disse olieleverancer fandt sted i oktober og november.

En af kilderne understreger, at der ikke er bevis for, at den russiske stat skulle stå bag.

Lørdag meddeler det russiske udenrigsministerium, at Rusland "fuldt og helt har overholdt sanktionerne" mod Nordkorea.

Men i meddelelsen fra ministeriet er der ingen direkte afvisning af, at russiske tankskibe skal have leveret olie til Nordkorea.

Ministeriet påpeger, at FN's sanktioner har begrænset Nordkoreas import af olie markant, men ikke forbudt importen helt.

Nordkorea er især i løbet af det seneste halve år blevet ramt af en række FN-sanktioner som svar på styrets atomprogram.

Også Kina kom fredag under beskyldning for at bryde sanktionerne og i smug forsyne Kim Jong-uns nordkoreanske styre med olie stik mod sanktionernes mål.

Fredag oplyste Sydkorea, at landet har standset et skib, der er mistænkt for at handle olie til Nordkorea.

Både kineserne og russerne støttede så sent som 22. december nye sanktioner mod Nordkorea i FN's Sikkerhedsråd.

/ritzau/AP