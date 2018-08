Rumstationen kalder Jorden: Vi har et problem, men vi fixer det med lidt tape og noget fugemasse

Astronauter lapper hul i rumskib med tape og fugemasse

Et mikroskopisk hul på to millimeter betød, at der pludselig lækkede ilt fra Den Internationale Rumstation.

Astronauterne om bord på Den Internationale Rumstation, ISS, måtte torsdag reparere en lille lækage, der formentlig var forårsaget af et sammenstød med en mikrometeorit.

Det oplyser Dmitrij Rogozin, chef for det russiske rumagentur, Roscosmos.

»I løbet af natten og om morgenen opstod der en unormal situation. Der lækkede ilt, og trykket faldt (i rumskibet, red.),« siger Roscosmos-chefen ifølge russiske nyhedsbureauer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han understreger samtidig, at de seks astronauter om bord på rumskibet på intet tidspunkt var i fare.

»En mikroskopisk flænge blev fundet, hvilket formentlig var forårsaget af noget udefra. Ingeniørerne tror, at det var en mikrometorit,« siger han.

Lækagen blev sporet til at stamme fra en lille flænge på cirka to millimeter.

I første omgang lappede astronauterne hullet med tape, hvilket begrænsede skadens omfang. Senere lappede to af de russiske astronauter hullet ved hjælp af fugemasse, skriver nyhedsbureauet AP.

De fik herefter besked på at lade den midlertidige reparation sidde indtil fredag, hvor der vil blive foretaget yderligere undersøgelser.

Det var det russiske Sojus-fartøj, der sidder koblet til Den Internationale Rumstation, der blev ramt af den lille lækage.

Rumskibet ankom til ISS i juni med tre astronauter ombord. Det er også Sojus-fartøjet, der skal bringe astronauterne hjem til december, ligesom rumskibet fungerer som en slags redningsfartøj i nødsituationer.

En talsmand fra det amerikanske rumagentur, Nasa, siger ifølge AP, at det endnu er for tidligt at sige, om lækagen kan betyde, at astronauterne må tage hjem tidligere end forventet.

Det var også Sojus-fartøjet, der i september 2015 havde den danske astronaut Andreas Mogensen ombord. Mogensen blev dengang den første dansker i rummet, da han besøgte Den Internationale Rumstation i ti dage.

/ritzau/

Rusland blokerer FN-rapport efter uenigheder om Nordkorea

Rusland har blokeret publiceringen af en FN-rapport om sanktioner mod Nordkorea.

Det sker, fordi russerne er uenige i konklusionerne i rapporten, siger Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia.

»Rapporten er blevet stoppet, fordi vi er uenige i visse elementer af rapporten og selve udførelsen af rapporten,« siger han til journalister efter et møde i FNs Sikkerhedsråd.

Flere medier havde allerede inden den formelle publicering fået adgang til rapporten.

En diplomatisk kilde, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, siger, at Rusland hovedsageligt er uenig i FNs vurdering af, at Nordkorea i 2018 har importeret for store mængder olie.

USA forsøgte i juli uden held at sætte et komplet stop for eksport af olie til Nordkorea.

I den 62 sider lange FN-rapport beskrives en række brud på sanktioner, der forbyder Nordkorea at eksportere kul, jernmalm, fisk og skaldyr.

Pyongyang »har ikke stoppet dets nukleare missilprogram og fortsætter med at trodse Sikkerhedsrådets resolutioner gennem en markant forøgelse af ulovlige skib-til-skib-overførsler af olie-produkter såvel som overførsler af kul på havet i 2018,« står der i rapporten.

USAs præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes på et historisk topmøde i Singapore i juni. Her blev de enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Det skulle ske i håbet om at kunne lempe sanktionerne mod det isolerede styre.

Donald Trump har dog understreget, at sanktionerne vil blive opretholdt og måske endda skærpet, hvis ikke styret gør fremskridt i afviklingen af atomprogrammet.

/ritzau/AFP

Australske katolikker afviser anbefaling efter sexskandaler

Den katolske kirke i Australien afviser fredag en anbefaling om, at præster skal tvinges til at afsløre personer, som i skriftemål går til bekendelse om seksuelle overgreb på børn.

Det er en central anbefaling fra en national undersøgelseskommission, der foreslår at fratage katolske præster deres tavshedspligt.

Anbefalingen lyder videre, at præster, der ikke videregiver information om pædofili fra skriftestolen, bør retsforfølges.

Undersøgelseskommissionen har siden 2012 undersøgt, hvordan den katolske kirke og andre institutioner i Australien det sidste århundrede har medvirket til eller dækket over seksuelt misbrug af børn.

Ærkebiskop Mark Coleridge, der er står i spidsen for de australske katolske biskopper, siger, at han ikke mener, at anbefalingen vil øge børns sikkerhed.

»Australske præster er dybt engageret i at sikre børns sikkerhed såvel som tavshedspligten ved skriftemål, som vi ser som ukrænkelig,« siger han.

»Det er ikke, fordi vi anser os selv som hævet over loven, eller fordi vi ikke mener, at børns sikkerhed er vigtig. Det gør vi. Men vi vil ikke acceptere, at beskyttelsen og tavshedspligten udelukker hinanden.«

De australske myndigheder har lagt et øget pres på den katolske kirke i forhold til at rapportere misbrug af børn og er også begyndt at lovgive på området.

Delstaten Southern Australia besluttede i juni som den første delstat i landet at gøre det lovpligtigt for præster at videregive informationer til politiet. Loven vil træde i kraft i oktober 2018.

Da loven blev vedtaget, havde den katolske kirke ingen kommentarer til beslutningen.

Men nu lyder det altså fra den katolske kirke i landet, at anbefalingen afvises.

Der har i Australien været adskillige afsløringer om overgreb mod børn begået af præster, eller præster der har tiet om deres kendskab til overgreb.

Senest i slutningen af maj, da ærkebiskoppen i Adelaide, Philip Wilson, blev dømt skyldig i at fortie, at en alterdreng tilbage i 1970erne fortalte om seksuelle overgreb begået af en pædofil præst.

/ritzau/AP

FBI sigter 68-årig mand for dødstrusler mod Boston Globe

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har anholdt og sigtet en 68-årig mand, der skal have sendt dødstrusler mod ansatte på avisen Boston Globe i august.

Det skulle ifølge FBI være sket i forbindelse med avisens kritik af præsident Donald Trumps angreb mod pressen, som Trump har kaldt »folkets fjende«.

Det skriver The Guardian.

Den nu anholdte mand skal have ringet til Boston Globe og truet med at skyde medlemmer af ledelsen.

Manden ejer ifølge myndighederne adskillige skydevåben, og han købte så sent som i maj et nyt gevær.

Den 68-årige mand, der kommer fra delstaten Californien, mødte torsdag op ved en føderal domstol i Los Angeles og skal 24. september møde op ved et retsmøde i Boston, skriver Reuters.

I retsdokumenter fremgår det, at manden foretog 14 truende opkald til Boston Globe.

Det skete, efter at avisen 10. august annoncerede, at den havde koordineret et modsvar til præsidentens gentagne angreb mod pressen.

På grund af Boston Globes initiativ bragte flere end 100 aviser 16. august ledere som forsvar for den frie presse.

Den 68-årige mand sagde ifølge retsdokumenter, at han ville fortsætte med at sende trusler mod avisen, hvis ikke den ville stoppe de »forræderiske og oprørske« angreb mod præsidenten, skriver AP.

Amerikanske medier har modtaget adskillige trusler i de seneste år. Det har dog sjældent ført til sigtelser.

Sikkerheden er imidlertid blevet skærpet, efter at en mand i juni skød og dræbte fem ansatte på lokalavisen Capital Gazette i delstaten Maryland.

På Boston Globe har truslerne ikke påvirket arbejdet på redaktionen.

»Mens det var urovækkende for mange af vores ansatte at blive truet på denne måde, så er der ingen, der har ladet det gå ud over det vigtige arbejde på denne institution,« siger Jane Bowman, talsmand for Boston Globe, i en erklæring ifølge Reuters.

/ritzau/