Rumænsk film om sex og skønhed hædres med Guldbjørnen

Berlin. Den rumænske film »Touch Me Not«, som er instrueret af Adina Pintilie, vinder den prestigefyldte tyske pris Guldbjørnen for bedste film på Berlinalen.

I filmen udforsker Pintilie seksualitet, skønhed og intimitet.

Den rumænske instruktør var syg og febril, da hun blev kaldt til hyldest på scenen.

Hun sagde, at det var en ganske passende sindstilstand for denne særlige lejlighed.

»Touch Me Not« var i konkurrence med 18 andre film om den vigtigste pris på festivalen i Berlin.

Her er vinderne ved Berlinalen Ved den store filmfestival i Berlin, Berlinalen, er priserne lørdag aften blevet uddelt. Her kan du se, hvem der løb med de vigtigste priser. * Guldbjørn for bedste film: "Touch Me Not", som er instrueret af Adina Pintilie. * Grand juryens sølvbjørn: Den polske film "Twarz". * Sølvbjørn for bedste instruktør: Wes Anderson for "Isle of Dogs". * Sølvbjørn for bedste skuespillerinde: Ana Brun i "Las herederas". * Sølvbjørn for bedste skuespiller: Anthony Bajon i "La priére". * Sølvbjørn for bedste manuskript: Manuel Alcalá og Alonso Ruizpalacios for "Museo". Kilder: berlinale.de. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Den rumænske film, hvor der ikke holdes igen med nøgenhed, har delt filmelskere og kritikere på festivalen.

- Det handler ikke om, hvad filmindustrien kan, men hvor den kan bevæge sig hen, siger den tyske filminstruktør Tom Tykwer, som er formand for juryen, der tæller seks medlemmer.

Pintilie vandt også festivalens pris for bedste spillefilmsdebut.

Adina Pintilie hædres med Guldbjørnen, blot fem år efter at en anden rumænsk filmmager vandt den prestigefulde pris.

Dengang blev Calin Peter Netzer hædret med Guldbjørnen for dramaet "Child's Pose". På dansk hedder filmen "Mor og søn".

/ritzau/dpa