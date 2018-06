Rovdyr meldt på flugt i tysk by - men det var falsk alarm

Borgmesteren i den tyske by Arzfeld, Andreas Kruppert, siger, at de rovdyr, som tidligere fredag blev meldt undsluppen fra en zoologisk have i nabobyen, i virkeligheden hele tiden befandt sig i deres indelukker.

Men på grund af oversvømmelser og en storm, så troede dyrepasserne i forvirringen, at de var stukket af.

Eneste undtagelse var en bjørn, som slap ud af sit bur. Den blev skudt, efter man fandt den på en af stierne i den zoologiske have i Lünebach, siger Kruppert til nyhedsbureauet dpa.

Lüneburg ligger i delstaten Rheinland-Pfalz.

Tidligere på dagen meddelte politiet i den nærliggende by Prüm, at to løver, to tigre og en jaguar var stukket af fra Eifel-Zoo, der ligger i det bakkede Eifel-område.

Det opskræmte kortvarigt byens borgere.

Den zoologiske have har omkring 400 dyr. Flere tyske medier skrev tidligere på dagen at en storm og medfølgende oversvømmelser i området kunne have gjort skade på dyrenes bur.

Eifel-Zoo ligger på 30 hektar land, og her har man 60 dyrearter, herunder sibiriske tigre og løver.

