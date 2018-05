Roman Abramovitj har fået nyt pas

Da Chelsea for en halv snes dage siden slog Manchester United og vandt den britiske FA Cup, var klubbens ejer, milliardæren Roman Abramovitj, ikke at se blandt klubbens opstemte fans, og det udløste spekulationer om, hvorvidt den britiske regering havde lagt hans ansøgning om en visumforlængelse på is.

Mandag dukkede Abramovitj så omsider op i offentligheden igen - i Israel, hvortil han tilsyneladende er emigreret under Loven om Tilbagevending, som garanterer enhver jødisk tilflytter israelsk statsborgerskab.

De britiske myndigheder har endnu ikke officielt kommenteret Abramovitjs visumsag, men premierminister Theresa May har beskyldt Moskva for et angreb på en tidligere spion og dennes datter i England. Hun har truet med at skride til handling over for velhavende russere, der nyder godt af deres nære forhold til præsident Vladimir Putin.

Rusland har afvist at have spillet en rolle i angrebet på den pensionerede spion Sergej Skripal og hans datter Julia tilbage i marts. De to blev forgiftet i Salisbury i det sydlige England. Efterforskningen viste, at der var anvendt Novichok - et kemisk våben, som blev udviklet af Sovjetunionen i 1970erne.

Loven om Tilbagevending

Da han satte fødderne på israelsk jord, blev Abramovitj straks landets rigeste mand. Den russiske oligark har formentlig en formue på mere end 65 milliarder kroner, og han høster visse fordele af sin nye status: The Times of Israel kan berette, at som ny statsborger vil Abramovitj være fritaget for skat på indkomst tjent i udlandet de næste ti år.

Disse fordele, som kan have opmuntret Abramovitj til at søge israelsk statsborgerskab, skyldes en kontroversiel lov fra 2008. Fortalere for loven siger, at den var tænkt som en tilskyndelse til jødisk emigration til Israel, men kritikere ser det som en opmuntring til oligarker og andre til at flytte til Israel med deres tvivlsomme formuer og slippe for ubehagelige spørgsmål.

En talsmand for Nativ, den israelske organisation, som styrer immigrationen til Israel fra den tidligere østblok, fortalte Israels Kanal 10, at Roman Abramovitj havde ansøgt om statsborgerskab i sidste uge.

»Roman Abramovitj ankom til den israelske ambassade i Moskva som enhver anden,« sagde talsmanden. »Han udfyldte en ansøgningsblanket om tilladelse til indvandring, hans dokumenter blev undersøgt ifølge Loven om Tilbagevending, og han blev erklæret for berettiget.«

Investor visum

Hans ankomst til Ben-Gurion lufthavnen var dog ikke helt så almindelig: han landede i sin private Gulfstream jet, skriver avisen Haaretz. Indenrigsministeriet bekræftede blot, at han var kommet til landet, men fastholdt, at ansøgning om statsborgerskab er en privatsag.

Roman Abramovitj har allerede anskaffet sig en lidt usædvanlig bolig i Israel. I 2015 købte han et hotel i Tel Avivs velhavende Neve Tzedek-kvarter for omkring 180 millioner kroner.

I Storbritannien havde Abramovitj et såkaldt investor visum, som er gyldigt i tre år og fire måneder og normalt skal fornys hvert andet år. Det udløb med udgangen af april.