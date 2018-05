Røde Kors: Nødhjælpere skal beskyttes bedre mod angreb

Det kan være farligt at være udsendt til et af verdens brændpunkter som nødhjælpsarbejder.

FN vedtog for to år siden en resolution, der skulle beskytte ansatte hos humanitære organisationer, men der er behov for flere tiltag.

I anledning af årsdagen opfordrer Røde Kors det internationale samfund til at gøre mere for at forhindre angreb mod medarbejdere.

Den Internationale Røde Kors komité (ICRC) har registreret 1200 voldelige angreb på sundhedspersonale til trods for resolutionen.

»Anstrengelserne for at forhindre og dæmpe angrebene må nu blive fulgt af flere handlinger,« skriver Røde Kors i en pressemeddelelse torsdag.

Så sent som i sidste uge blev en nødhjælpsarbejder fra Røde Kors dræbt i Yemen. Og for en måned siden blev organisationens klinik og ambulance i Ghouta i Syrien bombet, fremgår det af meddelelsen.

Ud over en opfordring til, "at væbnede styrker afholder sig fra at angribe civile og civil infrastruktur og deriblandt også faciliteter, personale og køretøjer", appellerer Røde Kors også til, at blokader, der forhindrer leverancer af medicinsk nødhjælp og evakueringer af syge og sårede, bliver ophævet.

Derudover ønsker organisationen sig en større grad af efterforskning af volden mod nødhjælpere og andre angreb, der forbryder sig mod krigens love.

I Syrien har flere hospitaler og sundhedscentre været mål for luftangreb, mens læger "konsekvent" er blevet forhindret i at komme syge og sårede til undsætning, nævner Røde Kors.

»Selv krige har regler,« siger Peter Maurer, der er præsident for ICRC.

»De sårede og syge må beskyttes i alle situationer. Vold, der frarøver mennesker adgang til sundhedshjælp,« forbryder sig mod international humanitær lov.

Så sent som onsdag blev en sygeplejerske fra Tyskland, der er udsendt af Røde Kors til Somalia, kidnappet af ukendte personer, rapporterede det tyske nyhedsbureau dpa.

