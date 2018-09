Robotter støtter Sverigedemokraterna, og partier bliver cyberangrebet: Digitalt pres på det svenske valg

Sverigedemokraterna får hjælp af nystartede robot-konti på sociale medier. Og den svenske efterretningstjeneste advarer om, at svenske partier i hidtil uset omfang er i fare for elektroniske angreb.

Som det er blevet kutyme siden Donald Trumps valgsejr i 2016, kan et vestligt demokrati ikke længere gå til valg, uden at cybertruslen fra Rusland og misinformation på sociale medier bliver store temaer. Sveriges valg 9. september er ingen undtagelse.

I sidste uge viste en stor undersøgelse fra det svenske forsvars forskningsinstitut, FOI, at et højt antal automatiserede robot-konti blander sig i valgkampen på det sociale medie Twitter. Antallet af nystartede bots, der diskuterer politik er fordoblet i august.

Forskerne har undersøgt 46.396 Twitter-konti, som skriver om svensk politik på svensk, og seks procent af disse konti er såkaldte bots – automatiserede programmer, der blandt andet kan skrive og dele indhold på sociale medier uden menneskelig indblanding. Derudover findes der flere tusinde bots, som har tweetet om svensk politik, men nu er blevet slettet. Når de regnes med, står bots for hele 17 procent af de valg-relaterede tweets, skriver avisen Svenska Dagbladet.

»Det er ikke helt på niveau med, hvad vi så i USA i 2016,« siger Ralph Schroeder fra Oxford Internet Institute, der har været med til at udarbejde den svenske undersøgelse.

»Men aktiviteterne svarer nok cirka til, hvad vi så ved det tyske valg for et år siden. Det er bekymrende, at vi efterhånden ser det ved hvert eneste valg i Vesten,« siger han.

47 procent af de bots, som forskerne har fundet, udtrykker støtte til det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna (SD), mens kun 27 procent af de ægte profiler tweeter støtte til partiet. Også Alternativ for Sverige, der i vid udstrækning består af tidligere SD-medlemmer og henter inspiration i det tyske parti Alternative für Deutschland, får stor støtte af de computerstyrerede konti – 29 procent af botterne støtter dette parti.

Når de falske profiler tweeter, deler de ofte links til medier som Fria Tidar, Nyheter Idag eller Samhällsnytt – medier, som ofte er meget kritiske over for indvandring og bakker op om Sverigedemokraterna.

»Jeg vil ikke kalde det fake news – men det er alternative nyhedssites, der tydeligt tager et standpunkt og laver artikler på en anden måde og med andre temaer end de traditionelle medier,« siger Ralph Schroeder.

De undersøgte bots er generelt mere tilbøjelige til at kritisere indvandring, etablerede medier og andre partier end rigtige Twitter-brugere.

Valg i Sverige Svenskerne går til til valg den 9. september. Ved valget for fire år siden, fik statsminister Stefan Löfvens Socialdemokrater 31 procent af stemmerne, men ifølge meningsmålingerne vil de denne gang blot få 23-26 procent. Det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna står til 18-20 procent af stemmerne - og dermed en stor fremgang i forhold til 2014, hvor de scorede 12,9 procent. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Undersøgelsen har ikke beskæftiget sig med, hvor robot-profilerne er oprettet, men ifølge Ralph Schröder er det sandsynligt, at mange af dem er oprettet uden for Sveriges grænser.

Profilerne er sandsynligvis oprettet med henblik på at flytte stemmer, vurderer Linn Sandberg fra Oslo Universitet, der forsker i, hvordan digitalisering og sociale medier påvirker demokratier.

FOIs undersøgelse fokuserer udelukkende på Twitter, men også på Facebook er falske profiler med politiske dagsordener et stigende problem i Sverige, siger Linn Sandberg.

»Det kan være meget svært at adskille bots fra ægte profiler. Og så kan de påvirke holdninger på samme måde, som vi andre kan, når vi giver vores mening til kende,« siger hun.

En af de største farer ved de falske profiler er, at de ofte forsøger at undergrave en faktabaseret debat, mener Linn Sandberg.

»Vi ser ofte, at de blander ægte nyheder med opdigtede nyheder, der fortæller en historie, der promoverer et bestemt politisk synspunkt,« siger hun.

»Det kan være med til at skabe nye diskurser og fortællinger om eksempelvis indvandring og dermed ændre vælgernes holdninger.«

Det svenske sikkerhedspoliti Säpo meddelte i sidste uge, at dette års valg i hidtil uset omfang bliver forsøgt påvirket af digitale og elektroniske angreb. Flere politiske partier har været udsat for angreb, som har haft til formål at nedlægge hjemmesider eller stjæle data.

Säpo oplyser ikke, hvor angrebene mistænkes at komme fra. Men i en pressemeddelelse skriver efterretningstjenesten, at »udenlandske magter ønsker at polarisere og skabe splittelse ved at få Sverige til at fremstå i kaos«.

Som et eksempel på den tendens nævner Säpo, at russiske medier har publiceret et stort antal historier om de påsatte bilbrande i det vestlige Sverige i august.