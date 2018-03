Rigmand er dømt for valgsnyd og har opgivet sit franske statsborgerskab: Nu vil han neutralisere den danske lov

Rachid Nekkaz betaler bøder for muslimske kvinder, der bliver dømt for at gå med burka, niqab og burkini. Nu vil han betale bøder for danske kvinder, hvis de dømmes efter en eventuel kommende tørklæde-lov.