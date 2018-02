Revolutionsgarde finder forulykket fly i Iran

Soldater fra Irans Revolutionsgarde har fundet vraget af passagerflyet, der forsvandt fra radarskærmene efter starten fra den iranske hovedstad, Teheran, i søndags.

Nyhedsbureauerne Reuters og dpa citerer en talsmand for garden for at sige til det iranske nyhedsbureau ISNA, at redningsarbejdet nu begynder.

ATR 72-flyet havde 60 passagerer og seks besætningsmedlemmer om bord. Alle regnes for omkommet.

Flyet kom fra selskabet Aseman Airlines og forsvandt 50 minutter efter starten. Det styrtede af ukendte årsager ned i bjergene nær byen Semiron.

/ritzau/Reuters