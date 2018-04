Republikansk leder genopstiller ikke

Lederen af Repræsentanternes Hus i USA, Paul Ryan, vil ikke genopstille ved det kommende midtvejsvalg i USA til november.

Det oplyser en af Paul Ryans rådgivere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hovedpersonen selv har ikke bekræftet oplysningen, der tidligere onsdag også blev viderebragt af en række amerikanske medier, der citerede anonyme kilder.

Paul Ryan blev valgt første gang i 1999 og har siden 2011 haft formandsposter for vigtige økonomiske udvalg i Repræsentanternes Hus.

Han blev i 2015 formand for Repræsentanternes Hus efter partikollegaen John Boehner.

Før det var han i 2012 republikanernes vicepræsidentkandidat, da Mitt Romney forsøgte at slå den daværende demokratiske præsident Barack Obama.

Læs også Ekspert om Trump-tweet: »Det er en meget farlig situation«

Ifølge netmediet Axios er Paul Ryans beslutning drevet af to hensyn. For det første har han fået sit hjertebarn - en skattereform - gennemført. For det andet er Paul Ryan ifølge Axios frustreret over at skulle samarbejde med præsident Donald Trump.

Formanden for Repræsentanternes Hus er nummer to i køen, hvis noget skulle ske med præsidenten. Nummer et i køen er vicepræsidenten, der formelt er formand for Senatet - Kongressens overhus.