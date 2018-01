Republikansk kasinomilliardær trækker sig efter sexanklager

Washington. Kasinomilliardæren Steve Wynn er lørdag trådt tilbage som finansiel formand for den Republikanske Nationale Komité (RNC).

Det oplyser RNC's leder, Ronna McDaniel, ifølge nyhedsbureauet AP.

- Jeg har i dag accepteret Steve Wynns opsigelse, siger hun.

Wynns opsigelse kommer i kølvandet på en række beskyldninger om seksuelt misbrug og chikane.

Læs også Da Løkke brugte hr. Møller som forbillede i Davos

Steve Wynn har været en generøs republikansk sponsor og stod i spidsen for RNC's pengeindsamling under Donald Trumps første år som præsident. Her hjalp han komitéen med at indsamle flere end 130 millioner dollar.

Fredag skrev The Wall Street Journal, at flere end 20 kvinder har fortalt, at de er blevet seksuelt misbrugt og chikaneret af 75-årige Steve Wynn i løbet af flere årtier.

Avisen har talt med flere end 150 personer, der enten arbejder eller har arbejdet for Wynn, der er grundlægger af selskabet Wynn Resorts i Las Vegas.

Det er ifølge nyhedsbureauet AFP første gang under MeToo-kampagnen, at en administrerende direktør for et stort selskab er kommet i søgelyset.

Efter The Wall Street Journals afsløring fredag faldt aktiekursen i Wynns selskab ni procent.

Læs også Da Wozniacki lukkede munden på sine kritikere

Wynn afviser beskyldningerne. Han påstår samtidig, at det er hans ekskone Elaine, der har spredt usande rygter som en del af et skilsmisseopgør.

Ifølge The Wall Street Journal har Steve Wynn tidligere indgået et forlig til 7,5 millioner dollar med en skønhedsplejer i en sag om upassende seksuel opførsel.

Steve Wynn har de seneste mange år tjent milliarder af dollar på sine investeringer i ørkenbyen Las Vegas.

En person med direkte viden om sagen, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, fortæller ifølge AFP, at præsident Trump forhåndsgodkendte beslutningen om Wynns opsigelse.

Medlemmer af RNC samles i Washington i næste uge for at udpege en ny finansiel formand.

Læs også Glem Brexit. Nu gælder det Brino - de konservative er i vildt oprør

/ritzau/