Republikanerne danser på kanten af afgrunden i Trumps sejrstat: Valg i Ohio er strømpil for midtvejsvalget

Republikanerne har brugt millioner af dollars på skingre TV-reklamer, aftvunget Ohios lidt nølende guvernør et tilsagn om støtte og brugt demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, som en slags bussemand. Og så har de hvervet præsident Trump i et sidste forsøg på at sikre sig et godt resultat ved suppleringsvalget i Ohio.

Men efter alt dette arbejde i og omkring den konservative valgkreds uden for Ohios hovedstad, Columbus, fører den republikanske kandidat stadig kun med et mulehår.

Den omtalte republikaner er Troy Balderson, senator i Ohios statssenat, som fører over den demokratiske udfordrer, Danny O'Connor, med mindre end én procent, da alle valgkredse var talt op. Med godt 99 procent af stemmerne afgjort mangler der kun de såkaldt foreløbige stemmer, hvor der kan være tvivl om valgberettigelsen i Ohio. Desuden åbner statens valglov mulighed for en omtælling, hvis der er mindre end en halv procents forskel på de to førende kandidater.

Det republikanske parti erklærede sig som sejrherre lige før midnat lokal tid, men der kan gå dage eller endog uger, inden det endelige resultat foreligger. Og uanset udkommet vil Balderson og O'Connor stå over for hinanden igen ved det regulære og landsdækkende midtvejsvalg den 6. november.

Analytikere og spinatfugle får travle dage

Men allerede nu har republikanernes dans på kanten af afgrunden bidraget til den dystre stemning i partiet. Den valgkreds, som Troy Balderson måske har vundet med det yderste af neglene, stemte trods alt for Donald Trump med en margin på 11 procentpoint for mindre end to år siden, og kredsen har traditionelt sendt republikanere til Washington.

Præsident Trump tog en del af æren for Baldersons tilsyneladende overlevelse. Han påpegede i en tweet, at den tidligere bilhandler havde været bagud, men dog havde klaret sig på selve valgdagen, fordi præsidenten havde aflagt kredsen et besøg få dage forinden:

»Efter min tale lørdag aften var der en klar udvikling til det bedre,« pralede han på Twitter.

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. Omvendt har valgkampen også kastet lys over demokraternes massive politiske mobilisering. Samtidig har valget åbnet spørgsmålet om, hvorvidt Nancy Pelosi skal fortsætte som leder af demokraternes gruppe i Repræsentanternes Hus, eller om hun måske snarere står i vejen for et godt valg for partiet i november.

Men selv om Danny O'Connor her til morgen ser ud til at mangle det sidste for at vinde, så er hans resultat en betydelig forbedring i forhold til Hillary Clintons resultat i valgkredsens forstæder tilbage i 2016, og han har vundet over Balderson i de velhavende enklaver, som republikanerne skal vinde for at fastholde deres flertal på 23 pladser i Repræsentanternes Hus.

»Det er en åben kamp,« sagde O'Connor på valgaftenen, mens han endnu nægtede at anerkende sit nederlag. I stedet brugte han sin tale som et oplæg til valgkampen i november, hvor han igen står over for Troy Balderson.

»Vi stopper ikke her,« sagde han. »Vi vil fortsætte kampen hele vejen til november.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist