Republikanere beskylder Trump for toldangreb på allierede

Washington. USA's præsident, Donald Trump, rammer helt ved siden af målet med sin straftold på stål og aluminium fra nære handelspartnere som EU, Canada og Mexico.

Det siger flere af Kongressens mest magtfulde republikanere, efter at beslutningen om tolden blev annonceret torsdag.

Trump burde tværtimod søge støtte hos USA's nære allierede til at få lande som Kina til at følge de internationale handelsregler. Sådan lyder det fra Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus.

- Jeg er uenig i denne beslutning. Tiltaget er rettet mod USA's allierede, som vi burde arbejde sammen med for at gøre noget ved uretfærdige handelsmetoder i lande som Kina, siger Ryan ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kevin Brady, som er formand for det udvalg i Repræsentanternes Hus, der har med toldsatser at gøre, er enig.

- Tolden rammer det forkerte mål. Europa, Mexico og Canada er ikke problemet - det er Kina, siger republikaneren.

Senator Marco Rubio mener, at selv om der er handelsmæssige ubalancer mellem USA og Europa, så er Kina den store skurk.

- I stedet for at åbne en ny front i handelsstridigheder, så burde vi gå sammen med Europa om at konfrontere Kina, siger Rubio.

Formanden for Senatets finansudvalg, Orrin Hatch, betegner toldsatserne som en "skattestigning for amerikanerne", der vil få negative konsekvenser for forbrugere, virksomheder og lønmodtagere.

De hårde udfald i Washington mod toldsatserne afspejler reaktionerne i udlandet. EU-Kommissionen meddelte torsdag, at EU er nødt til at svare igen på straftolden, der er gældende fra den 1. juni.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at straftolden er "ulovlig", og det samme mener Tysklands finansminister, Olaf Scholz.

- Det her er ikke en god dag for transatlantiske relationer. Denne ensidede beslutning er forkert og efter min mening i strid med international lovgivning, siger Scholz ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den optrappede toldkrig var torsdag årsag til, at de amerikanske aktiemarkeder klarede sig skidt.

- Det er frygten for, hvad de politiske udviklinger kan gøre ved økonomien, som tager fokus, siger seniordealer Claus Lechley Sørensen fra Sydbank i en kommentar til, at de store indeks på Wall Street lukkede mellem 0,3 procent og 1,0 procent lavere.

I Asien er aktiemarkederne fredag lokal tid også åbnet med faldende kurser.

