Renzi træder tilbage som partileder efter nederlag

Italiens tidligere premierminister, Matteo Renzi, siger ifølge Reuters, at han trækker sig som partileder for centrum-venstre-partiet Partito Democratico (Det regerende demokratiske parti).

Han fastslår, at partiet vil være i opposition i det næste parlament.

Den 43-årige Renzi blev for et par år siden anset for at være den eneste politiker, som kunne bringe Italien på ret køl, men før valget blev han på få måneder en af Italiens mest upopulære politiske ledere.

»Jeg vil indlysende nok træde tilbage som leder«, siger Renzi og tilføjer:

»Partitro Democratico vil ikke gå med i nogen regering, der ledes af Femstjernebevægelsen eller af Ligaen.«

Ligaen, der også kendes som Liga Nord, stillede op i en koalition med Silvio Berlusconis Forza Italia. Ligaen endte med at blive det største af de to partier.

Dets frontfigur Matteo Salvini siger, at søndagens resultat af valget har vist, at partiet har "retten og pligten til at regere" Italien.

Femstjernebevægelsen er blevet det største parti ved valget.

Dets leder under valget, Luigi Di Maio, siger, at han også er klar til at påtage sig ansvaret for en ny regering.

»Dette valg var en triumf for Femstjernebevægelsen. Vi er vinderne«, siger han.