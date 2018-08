Religiøs sekt kritiserer israelsk lov om jødisk identitet

I udkanten af en drusisk landsby, som klamrer sig til en grøn højderyg over Middelhavet, står der et mindesmærke for de flere end 420 drusiske soldater og politibetjente, som er faldet i kampen for Israel.

Det lille, arabisk-talende, drusiske mindretal valgte side til fordel for jøderne, endnu inden staten Israel var blevet oprettet. I de forgangne 70 år har begge sider omtalt deres strategiske alliance som en »blodspagt« og beskrevet hinanden som »blodbrødre«.

Men midt i juli vedtog det israelske parlament en lov, der almindeligvis omtales som »den jødiske nationalstatslov«. Den prioriterer jødiske forhold og nedgraderer arabisk fra et »officielt« sprog på linje med hebraisk til nu at være et sprog med »en særlig status.«

Men i det arabiske mindretal, der udgør 21 procent af en befolkning på næsten ni millioner peger kritikere på, at loven undlader at omtale demokrati eller ligeret for alle landets borgere.

Kritik fra soldater

Druserne er en særlig minoritet i Israel og normalt et meget stilfærdigt trossamfund på omkring 145.000 mennesker, og loyalitet over for staten er for dem nærmest en trosartikel. Derfor har de også fordømt loven som en sviende fornærmelse og et forræderi. Samtidig har de sat sig i spidsen for en energisk kamp mod loven, som lige nu rokker landet og truer med at udfordre premierminister Benjamin Netanyahus højre-regering.

»Vi har fået nok af at blive klappet på skuldrene og få at vide at 'I er vores brødre',« siger den 45-årige Shadi Nasraldeen, hvis bror blev dræbt som israelsk soldat i Gaza i 2014.

»Der må være fuld ligeret i et demokrati,« fastslår Nasraldeen, der selv har tjent 26 år i den israelske hær.

»Det er, som om det israelske folk simpelthen har opgivet os. De siger, det ikke er tilfældet, men ifølge denne lovs paragraffer eksisterer vi ikke.«

To drusiske officerer har offentligt meddelt, at de træder ud af militæret, skrev stabschefen for det israelske forsvar, Gadi Eisenkot, i en sjælden henvendelse til sine soldater tirsdag. Han bad forsvarets personel om at holde politik ude af hæren.

Den drusiske minoritet Drusiske befolkningsgrupper udgør minoriteter i Syrien, Libanon, Jordan og Israel. På verdensplan vurderes der til at være i underkanten af én million drusere. De fleste befinder sig i Mellemøsten, og hovedparten af druserne lever i Syrien og Libanon. I Israel er de største drusiske samfund i Galilæa og ved den nordlige havneby Haifa. I de israelsk besatte Golan-højder lever drusere, der i modsætning til israelske drusere holder fast i deres syriske identitet og ikke gør militærtjeneste i den israelske hær. Drusiske grupper har ofte kun lidt politisk kontakt på tværs af landegrupper og orienterer sig i stedet mod styret i de lande, hvor de befinder sig. Arabisktalende drusere bliver ofte sat ind i bevogtningsopgaver af israelsk politi og hær, hvor der er risiko for konfrontationer med arabiske grupper som ved hellige steder i Den Gamle By i Jerusalem. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Protester fra chefer i politiet

Protesterne fra Israels drusere har fået mange israelske jøder til at studse over kritikken af urimeligheder i den lov, nogle ellers havde set som en naturlig følge af zionismen.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu under behandlingen af loven i Knesset, 18. jul 2018.

En række tidligere politichefer har tidligere på ugen underskrevet et brev med krav om at få loven revideret, så den tager højde for og anerkender de minoriteter, der har hjulpet med at forsvare landet.

»Den her lov rummer ingenting: den har ikke lighed, den omtaler ikke »alle landets borgere«, der er ingen løfter om sikkerhed for alle, intet demokrati,« sagde tidligere politikommissær Shlomo Aharonishki til Hærens Radio.

»Der er intet andet end det jødiske folk. De er de eneste, og der findes ingen andre end dem.«

Druserne er en sekt, der brød med Islam for 1.000 år siden. Trossamfundet har medlemmer i Syrien, Libanon, Jordan og det nordlige Israel, samt de israelsk besatte Golan-højder. De har ikke tradition for at gøre fælles sag med de israelske arabere endsige at dele palæstinensernes nationale identitet.

Men de insisterer på, at der skal være lighed inden for Israels grænser, og at loven skal gælde for alle og ikke kun udvalgte grupper.

Oversættelse: Lars Rosenkvist