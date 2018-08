Regn eller rust kan have fået motorvejsbro i Genova til at kollapse

Mens myndighederne fortsat arbejder på at få overblik over skaderne ved det brokollaps i Genova, der tirsdag kostede mindst 22 personer livet, presser spørgsmålet om, hvordan det kunne ske, sig på.

Professor i design af bygningskonstruktioner ved Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) Kristian Dahl Hertz har set alle videoer og billeder fra Genova, han har kunnet komme i nærheden af, igennem. Han understreger, at der fortsat er tale om gisninger, men peger på to mulige forklaringer på at den firesporede motorvejsbro tirsdag kollapsede.

»Det ser ud, som om en af pylonerne er kollapset. Det kunne være, at det har noget med fundamentet at gøre. Det er noget af det første, man vil tænke, når der nu er regnvejr i området,« siger han med henvisning til de tunge skyer, der på billederne fra Genova ses over byen.

»Kraftig regn kan give nogle forhold, hvor noget af funderingen vaskes væk. Det kunne være en årsag, men det er jo rent gætværk,« understreger professoren.

Der er også en anden mulighed, som kan have udløst kollapset, fremhæver Kristian Dahl Hertz.

»Man kunne også forestille sig, at der kunne være noget rust i armeringen. Det giver nemlig et ret pludseligt brud, fordi du har så store kræfter i armeringen,« siger han og nævner, at et af de kraftige vindstød, der har præget Genova de seneste timer, kan have givet det sidste puf.

»Mit bedste gæt er, at det kunne være noget med det. Men så er det bare underligt, at man ikke har fanget det i 2016, hvor man renoverede broen,« siger DTU-professoren.

Den firesporede motorvej løber hen over en del af den italienske havneby.

Redningsfolk har ifølge Ritzau fortalt TV-stationen Rai, at mindst 20 biler med mennesker var involveret i brokollapset.

Ambulancefolk fortæller videre til det italienske nyhedsbureau Adnkronos, at »dusinvis« frygtes døde.

Redningsarbejdere i gang med at få overblik over skaderne og lede efter sårede omkring den kollapsede motorvejsbro i Genova.

Broen passerede ifølge nyhedsbureauet Ansa hen over et shoppingcenter, flere fabrikker, nogle boliger, et sæt togskinner med retning mod Milano samt floden Polcevera.

Motorvejsbroen i Genova blev bygget i 1960 og var ifølge Kristian Dahl Hertz en af de første store betonskråtagsbroer, man lavede på en motorvejsstrækning.

En skråtagsbro bygger på samme koncepter som en hængebro. Forskellen er, at hvor brodækket hænger i kabler til et større hovedkabel mellem pylonerne på en hængebro, er brodækket hængt direkte op mellem pylonerne på en skråtagsbro.

Øresundsbroen er den mest kendte skråtagsbro på disse breddegrader, mens Storebæltsbroen er et klassisk eksempel på en hængebro.

Det sker – heldigvis – sjældent, at brokonstruktioner kollapser. Det er dog ikke et ukendt fænomen – heller ikke i Danmark, hvor en motorvejsbro ved Helsingør i 2014 kollapsede, mens den var under opbygning.

Et andet kendt eksempel er den såkaldte Fiskebækbro ved Furesøen i Nordsjælland. Uden varsel styrtede midtersektionen af den tosporede motorvej i mosen i februar 1972. Mistanken faldt ifølge Ingeniøren på bropillernes fundament. Ingen kom til skade.