Regeringsvenlige styrker i Yemen får kontrol over lufthavn

Hodeida. Natten til lørdag dansk tid har regeringsvenlige styrker genvundet kontrol over lufthavnen i byen Hodeida i Yemen.

Her har der i flere dage har været voldsomme kampe mellem styrker anført af Saudi-Arabien, der støtter Yemens regering i eksil, og de shiamuslimske houthi-oprørere, som støttes af Iran med blandt andet våben.

Ifølge en officiel udtalelse fra Yemens militær er Hodeidas internationale lufthavn befriet fra oprørernes kontrol.

Styrkerne er ifølge Yemens militær ved at afsøge området for miner og eventuelle oprørere, der måtte være tilbage i bygningerne.

Houthi-oprørerne har ikke umiddelbart anerkendt tabet af lufthavnen, skriver nyhedsbureauet AP.

Men en tv-kanal, der kontrolleres af houthierne, viser billeder fra området, hvor der ses udbrændte lastbiler, lig og militære køretøjer.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien leder en koalition af lande, som forsøger at nedkæmpe de shiamuslimske houthi-oprørere i Yemen og genindsætte et sunnimuslimsk styre i landet.

Den saudiskledede koalition indledte sit angreb på Hodeida onsdag, og kampene har været voldsomme med tab af flere hundrede soldater.

Saudi-Arabien bidrager både med landstyrker i landet, ligesom landet har udført adskillige luftangreb.

Hodeida har længe været under houthiernes kontrol, og den anses for at være oprørernes bastion. Havnen i byen er Yemens største, og den er en livline for millioner af mennesker i Yemen, som er på randen af hungersnød.

Derfor har Røde Kors også advaret mod, at afskærme byen, da det vil betyde, at nødhjælp ikke kan komme rundt i landet.

FN har udråbt Yemen til at være verdens værste humanitære krise. Over 22 millioner mennesker har alvorlig brug for nødhjælp, og 8,4 millioner er på randen af sult, oplyser FN.

/ritzau/Reuters