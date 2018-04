Regeringen er enig: Assad skal have en lærestreg

Hvad er der sket de sidste 24 timer

Donald Trump på twitter: »Jeg har aldrig sagt, hvornår et angreb mod Syrien vil finde sted. Det kan være meget snart eller ikke så snart i det hele taget«, skrev Trump, efter at han tidligere på ugem i flere tweets have sagt, at et angreb ville finde sted snart. Pressetalsmanden for Det Hvide Hus tilføjede, at »vi har et antal muligheder, og disse muligheder er stadig på bordet, Den endelige beslutning er ikke truffet endnu«, sagde pressesekretæren Sarah Sanders.

Den britiske premierminister, Theresa May, har indkaldt sin regering til at drøfte krisen, og det har forlydt, at der allerede er sendt to u-både afsted til Middelhavet for at støtte de amerikanske aktioner, hvis de bliver til noget. Theresa May selv har udtalt sig skarpt i forhold til giftgasangrebet i Syrien og sagde, at det entydigt er Assad, der er ansvarlig for det. »Det er en chokerende og barbarisk handlng, der ikke kan gå upåtalt hen«, siger hun.

Emmanuel Macron. Frankrig vil formentlig deltage i en eventuel militær aktion. Macron sagde i går, at Frankrig har »beviser på«, at Assad har brugt giftgas - ihvertfald »klorin«, og at et eventuelt fransk angreb vil koncentrere sig om Assads kemiske anlæg, men at den endelige beslutning ikke er truffet endnu.