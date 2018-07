Redningsfolk borer huller i bjerg for at redde fodboldhold

Redningsmandskab har boret over 100 rør ned i en bjergside på det sted i det nordlige Thailand, hvor et fodboldhold er indespærret i en grotte.

Det oplyser lederen af redningsaktionen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed er der sat gang i et hidtil uset og alternativt forsøg på at få de 12 drenge og deres træner ud fra grotten, hvor de er på 14. døgn.

Aktionen er et forsøg på at skabe nye veje, som drengene kan blive trukket ud af grotten ad, hvis grotten bliver oversvømmet og det vurderes, at det er for risikabelt at evakuere fodboldholdet ved at dykke ud af grotten.

»Nogle af rørene er så dybt nede som 400 meter. Men de kan stadig ikke finde stedet,« siger leder af redningsaktionen Narongsak Osottanakakorn.

»Vi anslår, at de er 600 meter nede, men vi kender ikke det præcise mål.«

Han tilføjer, at mandskabet ikke har den nødvendige teknologi til at kunne udpege, præcist hvor fodboldholdet og deres trænere befinder sig.

Det har tidligere været fremme, at indholdet af ilt i grotten falder, og derfor er det nødvendigt snart at få de indespærrede drenge ud.

Lederen af redningsaktionen fortæller dog, at det er lykkedes at lave en forbindelse ind i grotten, hvorigennem der kan pumpes frisk luft.

Desuden har mandskab, der ikke er absolut nødvendigt, forladt redningsbasen inde i grotten, så forbruget af ilt mindskes mest muligt.

/ritzau/AFP