Redningschef: De fem sidste i grotten er ved godt mod

De fire drenge og deres træner, der stadig sidder indespærret i en grotte i det nordlige Thailand, er ved godt helbred, siger lederen af redningsindsatsen.

Det er uklart, om de alle kan reddes ud ved samme operation, eller om det skal ske over flere gange, tilføjer indsatslederen, Narongsak Osottanakorn.

Han bekræfter, at fire drenge blev reddet ud i løbet af mandagen. Alle fire er på hospitalet og har det efter omstændighederne godt, siger han.

»Vi har hjulpet fire børn mere i dag,« siger Narongsak.

De fire første kom ud af grotten søndag.

OVERBLIK: Fem personer er fortsat strandet i grotte Her er et overblik over forløbet: * Lørdag 23. juni: 12 drenge i alderen 11-16 år går sammen med deres træner ind i grottekomplekset i det nordlige Thailand efter fodboldtræning, mens det regner. De bliver meldt savnet samme aften. Lokale embedsmænd finder cykler, der er låst fast til et hegn i nærheden af indgangen, samt sko og fodboldstøvler. * Søndag 24. juni: Der bliver fundet hånd- og fodaftryk i grotten. Politiet antager, at drengene er søgt længere ind i grotten på grund af stigende vandstand. * Mandag 25. juni: Dykkere fra de thailandske specialstyrker begynder at søge efter drengene i grotten. Det antages, at drengene befinder sig i en højtbeliggende luftlomme i et område kaldet Pattaya Beach. * Tirsdag 26. juni: Dykkere når flere kilometer ind i grottekomplekset, men må vende om, da strømme af vand afskærer dem vejen. * Onsdag 27. juni: Amerikanske og britiske specialister slutter sig til redningsholdet. * Torsdag 28. juni: Redningsaktionen sættes i bero på grund af stærke strømme og oversvømmelser. Vandpumper hentes ind for at dræne området for det mudrede vand. Droner flyver over området for at finde huller ind til grotten. * Lørdag 30. juni: Bedre vejr giver mulighed for, at dykkere kan nå længere ind i grotten. * Søndag 1. juli: Der oprettes en base inde i grotten, hvortil der fragtes lufttanke og andre forsyninger. Det giver dykkerne mulighed for at blive længere i grotterne. * Mandag 2. juli: Fodboldholdet og træneren bliver fundet i live sent mandag. De er 400 meter fra Pattaya Beach, der var tæt på at blive oversvømmet. Næste mål er at få dem ud. * Tirsdag 3. juli: Der kommer mad og medicin frem til drengene, der bliver forberedt på, at de måske skal være i grotten et godt stykke tid. * Onsdag 4. juli: Dykkerne underviser fodbolddrengene i at bruge dykkermasker. Der pumpes vand ud af grotten, da der ventes regnskyl i de kommende dage. * Torsdag 5. juli: Situationen ser alvorlig ud på grund af de dårlige vejrudsigter, og redningsarbejderne taler om at foretage et vanskeligt redningsforsøg. * Fredag 6. juli: En dykker, der forsøgte at skaffe ilt til drengene, omkommer under arbejdet. Lederen af Thailands specialstyrker siger, at iltniveauet er faldet. Han advarer om "begrænset" tid til at få fodboldholdet ud. * Lørdag 7. juli: Det vurderes, at det endnu ikke er sikkert at lade drengene forsøge at dykke ud af grotten. Fodboldtræneren undskylder i et brev til forældrene for at have bragt deres drenge i fare. Lederen af redningsmissionen siger, at der er blevet boret over 100 huller i bjergsiden i et forsøg på at nå ind til drengene. * Søndag 8. juli: Redningsaktionen påbegyndes, og dykkere redder fire drenge ud, der bliver bragt til et nærliggende hospital for undersøgelser. I alt 90 dykkere deltog i aktionen. * Mandag 9. juli: Redningsaktionen genoptages, og endnu fire drenge reddes ud mandag middag dansk tid. De transporteres også til hospitalet for undersøgelser. Der sidder fortsat fire drenge og en fodboldtræner i grotten, og ifølge CNN og The Guardian blev redningsoperationen igen sat på pause mandag eftermiddag dansk tid. Kilde: AFP, Reuters, CNN, The Guardian og Ritzau. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Redningsindsatsen vil blive genoptaget om cirka 20 timer, det vil sige tirsdag formiddag dansk tid.

»Helbredet hos de sidste fem mennesker i grotten er stadig godt,« siger han.

Den komplicerede redningsindsats sker ved hjælp af specialuddannede dykkere, nogle af dem fra thailandske specialstyrker, andre udenlandske eksperter.

Thailands premierminister, Prayut Chan-o-cha, er taget til det hospital, hvor drengene befinder sig, siger indsatslederen.

OVERBLIK: Redningsplanen skal få fire drenge ud ad gangen 12 drenge og deres fodboldtræner har i over to uger siddet fanget i en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand. Mandag var det lykkedes at redde otte af drengene ud efter en massiv redningsindsats. Her er detaljerne om aktionen: * Fodboldholdet og træneren befinder sig knap fire kilometer fra indgangen til grotten. * Drengene følges ud af hver to dykkere. Redningsplanen er opbygget, så dykkere redder fire børn ud ad gangen. * Hver dreng har en helmaske på, som fylder mere end klassiske dykkermasker. De er valgt, da de gør det lettere at trække vejret, fordi der er mindre risiko for at tabe iltmasken og dermed få vand i mund og lunger. * Der er undervejs på ruten ud så smalt, at man ikke kan få armene op til hovedet. Hvis en dykker taber iltapparatet fra munden, skal han kunne gribe det igen med munden. * Dykkerne bærer drengenes iltflasker og følger en line ud af grotten, da der er helt mørkt. * For at drengene ikke skal gå i panik, er de under let bedøvelse. De er stadig ved bevidsthed, så de selv kan svømme. * En australsk anæstesilæge (læge med speciale i bedøvelse, red.) ved navn Richard Harris fløj til Thailand i sidste uge for at bistå redningsindsatsen. Han har foruden sin medicinske baggrund også erfaring med redningsindsatser og dyk i grotter og huler. * 13 udenlandske dykkere og fem thailandske frømænd var en del af det redningshold, der hjalp fire drenge ud søndag. * Flere end 100 dykkere har hjulpet til med forskellige opgaver. 40 kommer fra Thailand og resten er udenlandske - blandt andet en dansk dykker. * Siden drengene blev fundet, har de modtaget undervisning i at dykke, mens myndighederne har overvejet andre og mindre krævende måder at få dem ud. * Vejen ud af grottesystemet kræver, at man både dykker, går og klatrer gennem mørke huler og stejle afsatser. * Omtrent halvvejs når drengene og dykkerne den mest krævende passage, der kaldes "T-krydset". Her er der så smalt, at dykkerne må tage luftflaskerne af for at komme igennem. * Nær udgangen har dykkerne oprettet en midlertidig base, hvortil de bringer ilt og andre forsyninger. * På grund af gunstige forhold søndag valgte redningsholdet at sætte aktionen i gang. * Redningsaktionen foregår i etaper: Søndag klokken 10.00 lokal tid begyndte den første etape, og søndag aften var de første fire drenge reddet ud af grotten. * Mandag fortsatte redningsaktionen, hvor det lykkedes at få endnu fire drenge ud. * Lederen af redningsaktionen har efter redningen udtalt, at der vil gå op til 20 timer, før den næste aktion går i gang. * Pauserne mellem redningsaktionerne skyldes, at der er brug for at bringe forsyninger ind i grottesystemet. Desuden skal iltflasker fyldes op. * Hele redningsaktionen kan vare mellem to og fire dage. * For hver aktion kender dykkerne grotten bedre, og mandagens aktion var omkring to timer kortere end søndagens. * Når drengene bliver hentet ud af grotten, bliver de tilset af et stort lægehold. Dernæst bringes de med ambulance og helikopter til et hospital omkring 70 kilometer fra grotten. * De otte drenge, som er ankommet til hospitalet, er i karantæne, da man frygter, at de kan have sygdomme eller infektioner som følge af de to uger i grotten. * Lægerne skal blandt andet se nærmere på drengenes vejrtrækning og se efter tegn på underafkøling og såkaldt "grottesyge" - histoplasmose. Det er en særlig lungeinfektion, som kan forårsages af ekskrementer fra flagermus eller fugle. * Der er endnu fire børn og deres 26-årige fodboldtræner i grotten. Sent på eftermiddagen mandag er det endnu ikke oplyst, om dykkerne vil forsøge at tage alle fem med i næste redningsaktion. * Efter planen bliver træneren den sidste, som reddes ud fra grotten. Kilder: DR, BBC, AP, Reuters, TV2, The Guardian. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/Reuters