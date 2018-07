Redaktør: Uhørt at Trump støtter Putins nej til valgindblanding

Skal man kåre en vinder af det topmøde, der fandt sted mandag mellem USA's præsident, Donald Trump, og den russiske leder, Vladimir Putin, ville sidstnævnte løbe med sejren.

Det konkluderer udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com, Philip Christian Ulrich. Putin har fået lige præcis det, han ville have, lyder det fra USA-kenderen.

»Det er en sejr for ham, at han bliver behandlet som en ligemand.«

»Og så har han lige pludseligt et videoklip af USA's præsident, der står og lægger afstand til sine egne efterretningstjenesters konklusioner af Ruslands indblanding i valgkampen,« siger han.

Da de to ledere mødte pressen efter mødet, kredsede flere spørgsmål sig om Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Her blev Trump spurgt til, om han stolede mest på sine efterretningstjenester eller Putins benægtelse af russisk indblandingen.

»Det er helt uhørt. Han står faktisk og bakker Ruslands præsident op i afvisningen af, at Rusland skulle have prøvet at blande sig. Han siger direkte, at han kan slet ikke kan se, hvad Rusland skulle have ud af det.«

»Det er en ret uforståelig kommentar i betragtning af de massive beviser, der er for, at Rusland prøvede at blande sig,« siger Philip Christian Ulrich.

Det er ifølge redaktøren meget besynderligt, at en amerikansk præsident ikke bakker sine egne efterretningsfolk op om et så markant angreb på USA's demokrati.

»Vi kan diskutere omfanget af den russiske indblanding, og hvorvidt det var en afgørende effekt.«

»Men det er et faktum, som 17 enige amerikanske efterretningstjenester er kommet med, at Rusland blandede sig i valgkampen i 2016,« siger han.

Trump har været langsom til officielt at erkende, at Rusland prøvede at blande sig i valgkampen, påpeger Philip Christian Ulrich.

Det er blandt andet, fordi det i Trumps optik og mange andres rykker ved legitimiteten af hans sejr, forklarer han.

I fredags rejste en føderal storjury i USA tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer. De er anklaget for at skulle have hacket Demokraternes computernetværk, da Hillary Clinton var præsidentkandidat i 2016.

/ritzau/