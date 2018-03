Redaktør: Toprådgivers afgang øger kaosset omkring Trump

Gary Cohn, USA's præsident Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver, har trukket sig. Præsidentens insisterer på at indføre straftold og gå imod frihandel er årsagen.

Afgangen er en af de mest bemærkelsesværdige i den lange stribe af afgange fra Det Hvide Hus, vurderer Anders Agner Pedersen, chefredaktør på specialmediet Kongressen.com.

»Gary Cohn spillede en utrolig central rolle, og det er ham, præsidenten har lænet sig op ad i forbindelse med den økonomiske politik.«

»Det er ikke for meget at sige, at dette her er en af de største profiler til dato, der har forladt administrationen,« siger han.

Gary Cohn er blot den seneste i en lang, lang række medlemmer af Trumps inderkreds, der enten har måttet eller frivilligt har forladt administrationen.

Det er blot få dage siden, at kommunikationschefen Hope Hicks måtte forlade sin post. Tidligere blandt andre stabschef Reince Priebus, chefstrateg Steve Bannon og sikkerhedsrådgiver Michael Flynn røget.

»Kontinuitet er vigtigt, og det er der ikke i denne her administration. Det er nærmest en gang om ugen, der kommer en udskiftning. Det er usædvanligt.«

»Og det vidner om, at det er et Hvidt Hus i kaos, og at måden, Donald Trump driver det på, aldrig er set før. Man skal heller ikke gøre sig forhåbninger om, at det stopper,« siger Anders Agner Pedersen.

Ud over de faktiske afgange, så rygtes der hele tiden udskiftninger. Inden for de seneste måneder har der været vedvarende rygter om, at udenrigsminister Rex Tillerson, justitsminister Jeff Sessions og stabschef John Kelly alle var på vippen.

Ud over virakken internt har Gary Cohns afgang også øget afstanden til Det Republikanske Parti, hvis ledelse går ind for frihandel og var enig med rådgiverens politiske linje.

»Der må man sige, at Donald Trump tegner linjerne for den republikanske politik lige nu. Det er ikke længere lederne i kongressen, der svinger taktstokken.«

»Meget af det, der plejede at være normalt, er anderledes i øjeblikket. Han trækker tingene i en noget anden retning end traditionelle republikanere,« siger Anders Agner Pedersen.

