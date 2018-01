Red Barnet: Angreb på os er et angreb på børns rettigheder

Jalalabad. Angrebet på Red Barnets kontor i Jalalabad i det østlige Afghanistan onsdag er et angreb på børns rettigheder.

Det udtaler Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, i en erklæring.

- Det er forkasteligt, at det skal koste liv at redde liv. Der er en uhyggelig tendens til at ramme humanitære organisationer og nødhjælpsarbejdere som strategiske mål i konflikter. Det er afskyeligt og fuldstændigt uacceptabelt, siger han.

I angrebet blev tre af organisationens ansatte dræbt, mens fire andre blev såret.

I alt blev mindst 25 mennesker såret i angrebet. Også en afghansk sikkerhedsvagt blev dræbt.

En selvmordsbomber sprængte onsdag morgen klokken ni lokal tid en bil i luften uden for nødhjælpsorganisationens kontor i Jalalabad. Herefter stormede fire andre angrebsmænd bygningen med våben og granater.

Angrebet varede i ti timer og blev nedkæmpet af afghanske sikkerhedsstyrker, som omringede stedet. Samtlige angrebsmænd blev dræbt.

Red Barnet oplyser, at organisationen midlertidigt har indstillet alle sine aktiviteter i Afghanistan og lukket sine kontorer i landet.

- Lige nu går vores tanker til vores gode kolleger i Jalalabad og deres pårørende. Alle gør et utrætteligt arbejde for at hjælpe børn i det konfliktramte land. Det er dybt tragisk, siger Jonas Keiding Lindholm, der selv har arbejdet med nødhjælp i Jalalabad.

Red Barnet har arbejdet med børneprogrammer i Afghanistan siden 1976 og når ud til knap 1,4 millioner børn.

- Vi føler os stærkt forpligtede til at genoptage vores livreddende arbejde, så snart sikkerhedssituationen tillader det, skriver organisationen i en erklæring.

Den militante gruppe Islamisk Stat har taget skylden for onsdagens angreb.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der nu er administrerende direktør i Save The Children International, fordømmer angrebet.

- Vi er chokerede og forfærdede over volden mod dedikerede humanitære arbejdere, der har forpligtet sig til at hjælpe børn i nød, skriver hun på Twitter.

/ritzau/