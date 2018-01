Rapport: Volden er steget med indvandringen i Tyskland

Historierne har været mange og har fået stor mediebevågenhed: Flygtninge og migranter, der forgriber sig på vestlige kvinder, står bag overfald eller er mistænkt for drab og terrorsympatier.

Tidligere har debatten om kriminalitet begået af mennesker, der er kommet til Europa i den massive flygtningestrøm, været baseret på enkeltstående tilfælde og fornemmelser, men nu har et forskerhold undersøgt sammenhængen i Tyskland.

Landet er med sine en million flygtninge og migranter den europæiske nation, der har taget imod flest siden 2015, og her er konklusionen klar:

Tyskland har med indvandringen oplevet en markant stigning i antallet af registrerede voldsforbrydelser. Det skriver Kristeligt Dagblad, der har set forskernes rapport.

Forskerholdet fra Zürichs universitet har taget udgangspunkt i den nordtyske delstat Niedersachsen. Her steg antallet af registrerede voldshandlinger med 10,4 procent mellem 2014 og 2016, og stigningen skyldtes ifølge forskerne for 92,1 procents vedkommende flygtninge og migranter.

Det er et bemærkelsesværdigt resultat, mener kriminolog Christian Pfeiffer, der er med i forskergruppen. Over for Sveriges Radio (SR) tilføjer han, at det hører med til historien, at anden forskning viser, at tilbøjeligheden til at anmelde en forbrydelse er større, hvis forbryderen er udlænding.

Selv om rapporten har fokus på en enkelt delstat, afspejler dens konklusioner i store træk hele Tyskland. Det vurderer Christian Walburg, der forsker i migration og kriminalitet ved universitetet i Münster.

»Rapporten udgør et vigtigt grundlag for en rationel debat om de problemer og risici, som opstod, efter at vi tog imod så stort et antal på så kort tid,« siger han til Kristeligt Dagblad og nævner, hvordan særligt indvandrere fra nordafrikanske lande er overrepræsenteret i statistikker over tyverier, røverier og narkotikahandel i Tyskland.

Børn af indvandrere overrepræsenteret i Danmark

I Danmark findes der ikke en umiddelbar sammenlignelig oversigt over kriminalitet blandt flygtninge og migranter. Men tal fra Danmarks Statistik viser, at børn af ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenteret, når der fældes dom i danske retssale.

Kriminalitetsniveauet for efterkommerne af ikke-vestlige indvandrere er ifølge rapporten fra Danmarks Statistik 219 procent højere end for den mandlige befolkning som helhed, hvis man undlader at korrigere for alder.

I Sverige, der er det europæiske land, der næst efter Tyskland har taget imod flest flygtninge de seneste år, opgør man slet ikke kriminalitet efter forbryderens herkomst. Men en opgørelse, som det svenske medie Dagens Nyheter har lavet, viser, at unge mænd med indvandrerbaggrund står bag størstedelen af de skudløsninger, der har været i det offentlige rum siden 2013.

Af 100 personer, som kan knyttes til drab eller drabsforsøg med skydevåben, har mindst 90 af dem forældre, der er født uden for Sverige, skrev Dagens Nyheter sidste forår.