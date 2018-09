Rapport om seksuelle overgreb i den katolske kirke chokerer tyskerne, men sandheden er langt værre

Mindst 3.677 børn og unge er blevet udsat for seksuelle overgreb af ansatte i den tyske katolske kirke i perioden fra Anden Verdenskrig og frem til nu. Halvdelen af ofrene var under 13 år, og det reelle tal er sandsynligvis langt højere, skriver forskerne bag en rapport, der er blevet lækket til tyske medier.

Det store omfang af overgreb mod børn kommer efter en tidligere afsløring af massive overgreb i et drengekor. I 2017 offentliggjorde en advokat en undersøgelse om det verdenskendte kirkekor i Regensburg, Die Domspatzen. Rapporten afdækkede omfattende brug af vold, psykisk terror og seksuelle overgreb på børnesangerne begået af medarbejdere i den katolske kirke.

I forbindelse med offentliggørelsen stod flere ofre frem og betegnede koret som et »helvede fra middelalderen«.

Én af dem var Udo Kaiser, der til flere tyske medier fortalte om én af de voksne, der var ansat ved koret:

»Han tævede mig, mens jeg kunne mærke hans nøgne erigerede lem på mit baghoved.« Det værste efterfølgende var, »at ingen troede på mig«.

Efter at avisen Die Zeit onsdag lækkede den første samlede rapport om seksuelt misbrug i den tyske katolske kirke, vil der uden tvivl blive afdækket mange flere sager som Udo Kaisers.

Rapport bestilt af kirken

Den nye rapport er blevet bestilt af den tyske biskopkonference i 2014. I fire år har et forskerhold undersøgt seksuelle overgreb begået i perioden 1946 til 2014.

Tallene vækker mildest talt opsigt. Ifølge forskerne er overgrebene mod de 3.677 børn og unge blevet begået af 1.670 ansatte i kirken, herunder præster.

I hvert sjette tilfælde har der været tale om voldtægt. Kun i 122 tilfælde er myndighederne blevet involveret.

Sandheden er langt værre

Forskerne er imidlertid ikke i tvivl om, at de rigtige tal er langt højere: »Vi har ikke kunnet afdække mørketal. Dermed undervurderes tallene i forhold til de egentlige forhold,« skriver forskerne i rapporten.

Problemet er, at flere stifter kun har ønsket at samarbejde sporadisk med forskerne og også har »manipuleret og fjernet dokumenter«. Dertil kommer, at undersøgelser ikke omfatter for eksempel børnehjem eller internater som det i Regensburg.

Endelig har forskerne ikke fået adgang til kirkens arkiver, men har været afhængige af, at kirkens advokater gennemgik relevante dokumenter og udfyldte et spørgeskema, som forskerne efterfølgende analyserede.

Tidligere kuldsejlede en lignende undersøgelse, fordi forskerne ikke ønskede at arbejde under disse betingelser.

Den katolske kirke har været ramt af adskillige skandaler om seksuelle overgreb på børn. Det gælder også Irland, hvor der i august 2018 var demonstrationer i forbindelse med Pave Frans' besøg.

Bevidst læk

Netop det forhold, at kirken har forsøgt at kontrollere rapporten mest muligt, var hovedårsagen til, at Die Zeit onsdag valgte at offentliggøre historien.

Efter planen skulle rapporten ellers først være blevet offentliggjort af kardinal Richard Marx 25. september i Fulda.

Ifølge Die Zeit havde kirken alt for længe holdt hånden over præsterne: »Nu forsøger de også at kontrollere opklaringen af misbruget. Vi vil ikke overlade det til dem alene at fortolke resultatet.«

Frustration i den katolske kirke

Avisens lækage har skabt frustration i den katolske kirke.

Torsdag kaldte kardinal Ackermann offentliggørelsen for »uansvarlig over for ofrene«, da kirken for eksempel ikke kunne nå at etablere en »hotline«. Desuden havde kirken ikke kunnet nå at læse rapporten.

Kardinalen understregede dog, at rapporten var »deprimerende og beskæmmende for kirken«.

Seksuel misbrug af mindreårige i den katolske kirke er ikke et overstået eller afsluttet historisk fænomen, men noget, der fortsat finder sted trods de tiltag, som kirken har taget i mellemtiden. Harald Dressling, professor ved Universitetet i Mannheim

Matthias Katsch, én af initiativtagerne til en gruppe af ofre (»eckiger Tischer«) forlangte onsdag, at rapporten suppleres med en »omfattende uafhængig undersøgelse«.

Den tyske undersøgelse adskiller sig da også markant fra rapporter, der i 2017 blev udarbejdet i Australien og i 2018 i Pennsylvania, USA. I begge tilfælde var rapporterne uafhængige.

I en uafhængig rapport udarbejdet af Harald Dressling ved universitetet i Mannheim er det allerede blevet kortlagt, at misbruget ikke ophørte i 2014:

»Seksuel misbrug af mindreårige i den katolske kirke er ikke et overstået eller afsluttet historisk fænomen, men noget, der fortsat finder sted trods de tiltag, som kirken har taget i mellemtiden.«

Pave Frans indkaldte i går til stormøde i Vatikanet efter endnu en afsløring af seksuelle overgreb på mindreårige i den katolske kirke.

Afskaf cølibatet

Rapporten har allerede udløst stor debat i den katolske kirke, hvor reformgruppen »Wir sind Kirche« blandt andet har gentaget synspunktet om, at cølibatet for præster skal afskaffes.

Kardinal Marx vil fremlægge den katolske kirkes reaktion i Fulda 25. september.

De mange sager om seksuelle overgreb i og uden for Tyskland fik onsdag Pave Frans til at indkalde til stormøde for biskopper i februar i Vatikanet.