Rapport: Nordkorea har hjulpet Assad med kemiske våben

Nordkorea har sendt forsyninger til den syriske regering, som kan anvendes til at fremstille kemiske våben, hævder eksperter i FN-systemet.

Disse forsyninger omfatter angiveligt syrefaste kakler, ventiler og termometre. Nordkoreanske missileksperter er desuden blevet set ved kendte fabrikker for kemiske våben og missiler i Syrien, fremgår det af en rapport, som er skrevet af et panel af eksperter, der har kontrolleret Nordkoreas overholdelse af FNs sanktioner mod landet.

Beviserne på den nordkoreanske forbindelse kommer samtidig med, at USA og andre lande har beskyldt den syriske regering for at anvende kemiske våben mod civilbefolkningen – senest klorgas under de voldsomme angreb på Ghouta i udkanten af Damaskus.

Rapporten fremhæver den potentielle fare ved en sådan handel mellem Syrien og Nordkorea, idet den kan give det syriske styre mulighed for at opretholde og forny sit arsenal af kemiske våben til gengæld for penge, som nordkoreanerne på deres side kan anvende til atom- og missilprogrammer.

De anførte komponenter til kemiske våben var en del af mindst 40 hidtil hemmeligholdte forsendelser fra Nordkorea til Syrien mellem 2012 og 2017. De omfattede såvel forbudte dele til ballistiske missiler som materiale, der kan anvendes til både civile og militære formål, hedder det i rapporten, der endnu ikke er offentliggjort, men som The New York Times har set.

Hverken rapportens forfattere eller medlemmer af FNs Sikkerhedsråd, der har set den, vil kommentere oplysningerne.

Et gennembrud

De otte eksperter, der udgør panelet, kommer fra en række lande, og de har særlig ekspertise på områder som masseødelæggelsesvåben, søtransport og toldkontrol. Panelet har siden 2010 arbejdet på at efterforske mulige overtrædelser af sanktionerne mod Nordkorea og præsenterer sine resultater i en årlig rapport.

Eksperter, der har læst rapporten, fastholder dog, at dokumentationen ikke endegyldigt beviser et aktuelt og løbende samarbejde mellem Nordkorea og Syrien om kemiske våben. Omvendt giver den de hidtil mest detaljerede oplysninger om bestræbelser på at omgå sanktioner, som havde til hensigt at begrænse de to landes militære udvikling.

Rapporten udgør »et vigtigt gennembrud,« siger amerikaneren William Newcomb, der var formand for panelet fra 2011 til 2014.

Oversættelse: Lars Rosenkvist