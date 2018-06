Råben og chikane har afløst den politiske diskussion i USA

I mere end to år har demokraterne i USA grundet over, hvor hårdt de skulle gå til Donald Trump, en politisk modstander som ingen anden i historien. Skulle de angribe ham for hans hårdhændede politik, for hans normbrydende adfærd eller måske en kombination af begge?

Mens demokraterne i partitoppen vrider hænderne, har den slags overvejelser i løbet af de seneste dage måttet vige pladsen og overskrifterne for arrige aktivister og borgere, der har taget sagen i egen hånd.

Venstreorienterede – amerikanerne siger liberale – har buhet ad minister for indenlandsk sikkerhed Kirstjen Nielsen og Trump-rådgiver Stephen Miller på restauranter i Washington. De har bortvist Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Huckabee Sanders, fra en restaurant i Lexington, Virginia. Og endelig har de skreget ad en af præsident Trumps fremmeste fortalere på kabel-TV, Floridas justitsminister Pam Bondi, i en biograf i Tampa.

Demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus, Maxine Waters. Valgt i Califonien. »Lad os sikre os, at vi viser os alle de steder, hvor vi skal vise os,« sagde det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Maxine Waters lørdag ved en demonstration i Los Angeles.

»Og hvis du ser nogen fra regeringen på en restaurant, i et supermarked eller på en benzinstation, så sørg for at komme på benene og få samlet folk. For at give igen. Og sig til dem, at de ikke er velkomne længere, nogen steder.«

Opfordringerne til at udskamme Trumps folk er blevet modtaget med kyshånd blandt mange på venstrefløjen, især efter Trumps politik med at skille migrantbørn fra deres forældre, og mange af dem synes, at præsidentens opflammende tale og handlinger skal mødes med andet og mere end blot endnu en omgang pressemeddelelser fra politikere.

»Forudsigeligt, men uacceptabelt«

Konfrontationerne får næring fra de sociale medier, men de er også blevet genstand for debat i det demokratiske parti. Fremmer det sagen at pirke til vreden over Trump, eller underminerer det blot udsigterne til forandring ved midtvejsvalgene? Mange især yngre demokrater mener, at den konventionelle politik er utilstrækkelig over for truslen fra det, de ser som en autoritær leder i svøb.

Det er fuldstændigt tonedøvt at fraråde den slags aktiviteter. De kommer til at fremstå som medskyldige. Quentin James, The Collective PAC

Andre og mere etablerede kræfter i og omkring partiet frygter, at forsøgene på at benytte sig af offentlig ydmygelse vil give bagslag og gøre det muligt for republikanerne at fremstille oppositionen som nogle, der opflammer snarere end dæmper gemytterne i nationens hovedstad.

»Trumps daglige mangel på almindelig anstændighed har fremprovokeret reaktioner, som er forudsigelige, men uacceptable,« sagde demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mandag med sigte på Maxine Waters. Sidstnævnte er en mangeårig aktivist, der har fået noget af en renæssance i Trump-æraen.

Men den slags irettesættelser skaber vrede blandt partiets unge hedsporer, der advarer om, at demokraterne i Washington risikerer at dæmpe entusiasmen blandt aktivisterne, hvis de fortsat lægger afstand til de direkte aktioner.

»Det er fuldstændigt tonedøvt at fraråde den slags aktiviteter,« siger den 30-årige Quentin James, der har grundlagt en organisation, som skal sikre valget af flere sorte amerikanere. »De kommer til at fremstå som medskyldige.«

Lad os holde os til sagen

Og præsident Trump var da heller ikke længe om at gribe situationen, da ejeren af en restaurant i Virginia i weekenden bad Sanders om at forlade stedet.

»The Red Hen Restaurant skulle bruge mere energi på at rengøre sine beskidte markiser, døre og vinduer (trænger meget til en gang maling) frem for at nægte at servere for et pænt menneske som Sarah Huckabee Sanders,« bed han på Twitter.

Han lod da heller ikke Maxine Waters bredside gå ubesvaret, men kaldte hende »en person med en særdeles lav intelligenskvotient« i en tweet.

Sanders benyttede selv lejligheden til at fremstille Trump som et eksempel på anstændighed i modsætning til de hujende horder af demokratiske aktivister, hvis »opfordringer til chikane« er »uacceptable«.

»USA er et stort land, og vores evne til at finde løsninger på trods af modsætninger er det, der gør os til noget særligt,« sagde hun. »Og det er præcis, hvad præsident Trump har gjort for alle amerikanere.«

Det var da heller ikke kun Det Hvide Hus, som slog ned på den offentlige chikane.

»Jeg tror, civil ulydighed har haft en vigtig rolle i historiens gang, men når det bliver gjort godt, er det altid sket med et strategisk sigte og et moralsk fodfæste,« sagde senator Brian Schatz, en demokrat fra Hawaii. Via Twitter har han opfordret aktivisterne til at bevare fokus på de politiske emner, som han tror, vælgerne er optaget af.

