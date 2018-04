»Rå had« i mandegrupper: Skyldes dødeligt angreb i Toronto en mands frustration over manglende sex?

Da en hvid varevogn mandag kørte ind ind i fodgængere i Toronto i Canada og dræbte 10 og sårede 15, lignede det unægteligt et af de utallige terrorangreb, der har ramt vestlige lande de seneste år. Men selv om det lignede en bevidst handling, lød meldingen umiddelbart efter fra de canadiske myndigheder, at der ikke var tegn på terrorangreb.

Men hvad var det så?

25-årige Alek Minassian sad bag rattet, og han havde inden angrebet skrevet en kryptisk besked på Facebook: »Incel-revolutionen er allerede i gang. Vi vil besejre alle Chad'erne og Stacy'erne! Alle hil den højeste herre Elliot Roger!«.

Facebook har slettet hans profil på det sociale medie, men bekræfter ifølge BBC, at Alek Minassian er ophavsmanden. Politiet i Toronto bekræfter også ifølge internationale medier, at en del af deres efterforskning fokuserer på beskeden. Men hvad betyder Incel, og hvem er Stacy, Chad og Elliot Roger?

Incel er en forkortelse for »Involuntary Celebacy«, oversat til dansk: ufrivillig cølibat. Det er tilsyneladende betegnelsen for en bizar bevægelse af mænd med et voldeligt, hadsk kvindesyn. En gruppe af mænd, der ikke kan få sex, og som holder kvinder og attraktive mænd ansvarlige for dette.

Elliot Roger, som hyldes i beskeden på Facebook, var en 22-årig mand, der i 2014 dræbte seks personer i Isla Vista i Californien, før han begik selvmord. Før hans angreb lagde han en video på Youtube og sendte et langt dokument til bekendte, hvor han beklagede, at han stadig var jomfru og ikke engang havde kysset en pige.

Han beskrev sig selv som en »ideel fantastisk gentleman«, og han skrev, at han ikke forstod, hvorfor kvinder ikke ville have sex med ham.

Elloit Rogers beskrev sit angreb som »retfærdighedens dag«, og han forklarede, at han ikke »havde andet valg end at hævne sig på samfundet«, som havde »nægtet« ham sex og kærlighed. I slutningen af hans manifest, havde han skrevet: »Jeg er det sande offer i alt det her. Jeg er den gode fyr«, skriver den britiske TV-station BBC.

På hjemmesiden Reddit er tanker om ufrivillig cølibat, Incel, blevet delt på flere sider. Der er ikke tal på, hvor mange tilhængere, der er, eller hvor ekstreme de er, »men det er ikke en lille del af Reddit,« siger Mike Wendling, der er forfatter til bogen »Alt-Right: from 4Chan to the White House« og redaktør ved BBC Trending, som undersøger historier på sociale medier.

»Det er stort. Det er omfattende. Det er en bevægelse, som har titusindvis af mennesker, som besøger disse sider, disse under-Reddits, som er et helle for dem,« fortæller han The Guardian.

Undersiderne på Reddit er en del af den såkaldte »manosphere« af blogs, hjemmesider og forums, der er i opposition til feminismen, og som har temaer som mænds og fædres rettigheder og mænds undertrykkelse på dagsordenen. Siderne på Reddit om ufrivillig cølibat, Incel, adskiller sig dog ved det, som Mike Wendling kalder »rå had«.

»Det er ubehageligt. Det er bare utrolig afkoblet og adskilt fra virkeligheden og fuldstændig råt,« siger han.

Incel har krydsflader med tanken om den hvide mands overlegenhed. Tilhængere optræder i samme grupper på nettet og deler samme terminologi. Men »ufrivillig cølibat«-gruppen har helt tydelige hadefigurer:

Der er »Stacy«, som er den attraktive kvinde. Der er »Chad«, som er den attraktive mand. Og så er der »Normies«, der kan finde en partner, men ikke er specielt attraktive. Og til sidst er der dem selv, »Incels«, altså de ufrivilligt cølibate.

Incels kan ikke få sex, og de har et voldeligt had mod dem, som kan, særligt Stacy’erne og Chad’erne. Det er deres skyld og især kvindernes. Der findes diskussioner om, hvordan man bedst straffer kvinderne for dette. Der er fantasier om massevoldtægt, og der udveksles ideer om at forfølge kvinder uden at blive arresteret bare for at skræmme, skriver The Guardian.

I dette univers holdes feminismen ansvarlig for, at en mand ikke kan få sex, og prævention menes at være årsagen til, at kvinder kun vil gå ud med »Chad'erne«.

Flere forskningsprojekter har også fundet tråde mellem de såkaldte Incels og den stærkst højreorienterede alt-right-bevægelse, skriver DR.

»De er unge frustrerede, hvide mænd i deres sene teenageår eller tidligere tyvere, som har svært ved at omstille sig til voksenlivet. De er den samme type mennesker, som du typisk finder i grupper, der kæmper for hvidt overherredømme. De er fyldt med sorg over den verden, de er født ind i, og den retter de mod kvinder og sorte mennesker,« siger Heidi Beirich, leder af Southern Poverty Law Center til NBC.

Hvorvidt 25-årige Alek Minassian har angrebet fodgængere i Toronto på grund af Incel-tankesættet er endnu uvist.

»Alle spor er åbne i denne efterforskning,« har politichef Mark Saunders fastslået, ifølge The Independent.