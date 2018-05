QUIZ: Hvor godt kender du Nobels litteraturpris?

Stockholm. En gang om året bliver Nobelprisen i litteratur uddelt til en forfatter som belønning for et livsværk.

Tjek her, om du har styr på prisens historie og nutid:

1) I 2016 gik Nobelprisen i litteratur for første gang nogensinde til en sangskriver. Hvem modtog prisen?

a) Patti Smith.

b) Bob Dylan.

c) Paul McCartney.

2) Hvor mange år har Danmark modtaget Nobelprisen i litteratur?

a) 2.

b) 4.

c) 7.

3) Hvilken af disse politikere har modtaget Nobelprisen i litteratur?

a) Barack Obama.

b) Boris Johnson.

c) Winston Churchill.

4) Hvor mange kvinder har modtaget litteraturprisen, siden den første gang blev uddelt for 117 år siden?

a) 9.

b) 14.

c) 19.

5) Nobelpriserne er opkaldt efter den svenske kemiker Alfred Nobel. Hvad har han opfundet?

a) Tandpasta.

b) Sodavand.

c) Dynamit.

6) Hvilken nobelpristager har påstået at have helbredt sig selv for tuberkulose ved at sidde på taget af et tog med munden åben, mens det kørte gennem USA?

a) Knut Hamsum.

b) Grazia Deledda.

c) Sully Prudhomme.

7) Som præmie får modtageren af Nobelprisen i litteratur blandt andet en medalje, en pengesum og et diplom, men hvad er ellers en del af præmien?

a) En rejse til et valgfrit sted.

b) Et tilbud om svensk statsborgerskab.

c) Et tilbud om at gæsteforelæse ved Stockholm Universitet.

8) Den britiske forfatter Rudyard Kipling er den yngste, der nogensinde har modtaget Nobelprisen i litteratur. Hvor gammel var han, da han modtog prisen for sit forfatterskab?

a) 21 år.

b) 31 år.

c) 41 år.

Svar: 1: b, 2: a, 3: c, 4: b, 5: c, 6: a, 7: b, 8: c

Kilder: The Guardian, New York Times, Nobelprize.org.

/ritzau/