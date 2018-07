»Putins puddel«: Trumps »forræderi« får hård kritik på verdens avisforsider

USA havde aldrig haft et værre forhold til Rusland. Men så kom Trump til Helsinki.

Da den russiske præsident Vladimir Putin og USAs præsident Donald Trump mandag mødtes til deres første officielle møde i Helsinki, foregik det bag lukkede døre og under fire øjne i mere end to timer. Og resultatet? Putin vandt.

Sådan lyder i hvert fald dommen på avisforsider verden over, ifølge The Guardian. I New York Daily News, The Guardian og Daily Mirror bliver den amerikanske præsident udråbt som en »forræder«. I Daily Mirror bliver han endda kaldt for »Putins puddel«. For med mødet har Trump underkastet sig Rusland og vendt sit eget folk ryggen, lyder det i aviserne.

Artiklen fortsætter under billederne

.@realdonaldtrump derides reports with which he disagrees as “fake news,” then buys the Russian narrative hook, line, sinker, pole and boat. https://t.co/TGHurpVDKy



An early look at Tuesday's front... pic.twitter.com/BXsoZsIT4B — New York Daily News (@NYDailyNews) 16. juli 2018

Da Putin og Trump afholdt pressemøde efter topmødet, ville Trump ikke kritisere Putin for Ruslands indblanding i det amerikanske valg. Selv om Trumps egne efterretningstjenester allerede har konkluderet, at russerne blandede sig i valget, lod det ikke til, at Trump delte den overbevisning.

For Putin havde benægtet anklagerne så »stærkt og magtfuldt«, forklarede Trump, at han ikke længere kunne se, hvorfor Rusland overhovedet skulle have blandet sig. Rusland havde endda tilbudt at sætte russiske efterforskere til at assistere Muellers undersøgelseskommission - som netop har tiltalt 12 navngivne russiske agenter for at have hacket Demokraterne under det amerikanske valg i 2016.

»Et utroligt tilbud,« lød det fra en benovet Trump på mødet.

Trumps kommentarer er »åbent forræderi«, lyder det i New York Daily News, hvor Donald Trump er tegnet med en barmavet Vladimir Putin i den ene hånd, mens han med den anden hånd skyder en kugle i tindingen på Uncle Sam, en ærkeamerikansk fiktiv figur.

Et enslydende budskab lød på forsiden af The Guardian, hvor Trumps kommentarer blev kaldt »intet mindre end forræderiske«.

The Guardian front page, Tuesday 17 July 2018: ‘Nothing short of treasonous’. Trump accused over Putin talks pic.twitter.com/qUXSpDSZLz — The Guardian (@guardian) 16. juli 2018

Den finske avis Kauppalehti opsummerer mødet med en score: »Trump 0 - Putin 1.«

This morning’s paper here in Finland pic.twitter.com/Xg0wPJZsKR — Jake Tapper (@jaketapper) 17. juli 2018

På forsiden af den svensksprogede finske avis HBL Hufvudstadsbladet henvises der til Putins egen indrømmelse af, at han havde håbet, Trump ville vinde valget i 2016: »Trump var min favorit«.

“Putin: Trump was my favorite” pic.twitter.com/yJCzNItq4p — Jake Tapper (@jaketapper) 17. juli 2018

I den russisk statsejede avis, Rossiyskaya Gazeta, er der tonen dog noget mere optimistisk, skriver The Guardian. Der lyder det, at venner ikke skal kæmpe mod venner, og at forholdet mellem Rusland og USA nu formentlig ville blive bedre.