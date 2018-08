Putins popularitet dykker med forslag om at hæve pensionsalderen til 63 år: »Jeg aner ikke, om jeg lever så længe«

Adel Fatitova har altid drømt om en hytte ved Volgafloden. Det skal være en bjælkehytte. Den skal være omkranset af æbletræer. Og så skal der være en lille køkkenhave.

»Det er et indre billede, jeg har fra min barndom. Jeg ser huset og æbletræerne og masser af bier, der summer rundt,« siger hun.

På det seneste er Adel Fatitova begyndt at tænke mere og mere på hytten. For den 53-årige rengøringsassistent og tidligere fabriksarbejder er den sindbilledet på det pensionistliv, som hun har set frem til i årevis.

»Der er vel en eller anden grund til, at jeg har arbejdet, siden jeg var 17,« siger hun.

Men lige nu kan Adels se sine pensionistdrømme drive længere og længere ud i en uvis fremtid. For russerne skal arbejde meget længere, før de går på pension, hvis det står til Vladimir Putins regerende parti.

De russiske kvinder skal blive på jobbet i otte år længere end i dag, mens mænd skal vente fem år længere. Ellers kan statens budgetter ikke balancere, siger regeringspartiet, der har to tredjedeles flertal i parlamentet.

Dermed står Rusland over for den mest vidtrækkende pensionsreform siden sovjettiden, og forslaget har udløst politisk bølgegang midt i de steghede sommermåneder.

Ifølge tilhængere af reformen er det nemlig på høje tid at hæve en pensionsalder, der i europæisk sammenhæng er lav. Hvis reformen vedtages i sin nuværende form - med en pensionsalder på 63 for kvinder og 65 for mænd - kan de fleste russere fortsat gå på pension tidligere end i eksempelvis Danmark.

Men i Rusland er den gennemsnitlige levealder også lavere. Især for mænd, der trods et løft de senere år kan regne med at blive 66 år gamle. Op mod fire ud af ti russiske mænd vil dermed aldrig nå den nye pensionsalder, viser en fremskrivning.

»Folk får først pension, når de ligger i deres kister,« råbte oppositionspolitikeren Vladimir Milov under en demonstration i weekenden, der samlede en sjælden koalition af nationalister, kommunister og centrister til kamp mod pensionsplanerne.

Fugtpletter og hjemmelavet pizza

Adel Fatitova er en af dem, der mødte op til demonstrationen. Hun ser forslaget som et bagholdsangreb på en livslang drøm.

»Se dig omkring. Folk her i bygningen er heldige, hvis de bliver 60,« siger hun og ryster på hovedet.

Vi sidder på hendes værelse i den godt slidte fabriksbolig i det centrale Moskva. Her har Adel boet, siden hun fik arbejde på tekstilfabrikken 'Den Røde Rose' i 1984.

Fabrikken lukkede for snart 20 år siden. Men Adel og mange af hendes tidligere kolleger bor stadig med eller uden familiemedlemmer på de små værelser med fælleskøkken. Lofterne har fugtpletter. Luften er tung og komfuret i køkkenet er af det sovjetiske mærke Metjta.

Fabriksboligerne, der blev bygget til tekstilfabrikken den Røde Rose i Moskva, har ikke set megen vedligeholdelse siden fabrikken lukkede. Mange af de tidligere fabriksarbejdere bor stadig i de små værelser med fælles køkken.

'Drøm', betyder det, og det får Adel og hendes naboer til at grine højt.

»En drøm om at komme væk herfra,« siger Adel.

Hun er som de fleste af beboerne i bygningen præget af det hårde arbejde på den støvede og larmende fabrik. Naboen Kamila viser sine hænder, der er næsten helt dækket af arvæv. Huden blev flået af under en arbejdsulykke med de store stofruller, siger hun. Også hun arbejder nu med rengøring.

Kamila, Alla og de andre beboere frygter især to ting, når de læser om reformen.

For det første, at mange slet ikke vil leve længe nok til at nyde godt af den nye pensionsalder. Også selvom den indfases gradvist.

For det andet at de bliver fattigere. I Rusland betyder en pensionering nemlig langt fra altid, at man holder op med at arbejde. Millioner af russiske pensionister arbejder hel- eller deltid for at holde sig selv og familien oven vande.

Det gælder også en tredje nabo, der titter ind ad døren med te og en tallerken fyldt med hjemmebagt pizza. Olga Popova blev pensioneret for tre år siden, men hun arbejder stadig. Det er umuligt at leve for en pension på 1.100 kroner om måneden i det dyre Moskva, siger Olga, der bor på et lille værelse med sin mand og sin halvvoksne søn.

»Jeg er jo nødt til at forsørge min familie og spare op til alderdommen,« siger hun.

Tillid til Putin i frit fald

Alle - både modstandere og tilhængere - er enige om, at der er brug for nytænkning i det labyrintiske russiske pensionssystem. Vladimir Putin og det regerende parti havde håbet, at den sag kunne klares uden ophedet diskussion.

Det vidtrækkende forslag - ledsaget af en skatteforhøjelse - blev således fremlagt samme dag som åbningceremonien til VM-slutrunden i Rusland. Det blev få dage senere stemt igennem af Putin-partiet ved førstebehandlingen i den russiske Duma.

Ideen har dog ulmet i Kremls kontorer i årevis, for i Rusland vokser antallet af pensionister mindst lige så hurtigt som i de vestlige lande.

Stor forskel på levetid og pensionsalder Danmark

Pensionsalderen forhøjes gradvist fra 65 mod 68 for danskere født efter 1963. Den forventede levealder er 83 for kvinder og 79 for mænd. Storbritannien

Pensionsalderen er 66 og forhøjes mod 69 i 2046. Den forventede levealder er 83 for kvinder og 79 for mænd. Frankrig

Pensionsalderen er 62. Der udbetales fuld pension, hvis man har arbejdet mere end 40 år. Den forventede levealder er 86 for kvinder og 79 for mænd. Rusland

Pensionsalderen er 55 for kvinder og 60 for mænd. En foreslået pensionsreform vil hæve pensionsalderen til 63 for kvinder og 65 for mænd. Den forventede levealder er 77 for kvinder og 66 for mænd. Kilde: WHO, IMF, OECD. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Før præsidentvalget i marts afviste Putin dog, at der var planer om store reformer. Men straks efter valget luftede hans regering det omstridte forslag, der nu blot mangler en andenbehandling i Dumaen.

Det har udløst vrede reaktioner langt ind i gruppen af Putins kernevælgere. Mens meningsmålinger så sent som i marts viste, at 52 procent af russerne pegede på Putin som en politiker, de stolede på, så er tallet nu 38 procent.

Det er det laveste, siden en række protester mod valgsvindel i 2011. 80 procent af russerne er imod pensionsreformen, og hele 37 procent er rede til at deltage i demonstrationer imod den.

Mange forventer derfor, at Putin i de kommende uger vil mildne det »hårde« udspil fra sit eget parti for at fremstå som den kompromissøgende landsfader. Men manøvren har allerede skabt rasende debat om de store udgifter til militæret og den vildvoksende korruption, siger den politiske analytiker Tatjana Stanovaja.

»Det bliver stadigt sværere at forklare folk, hvorfor Putin-styret selv vedtager forslag, som præsidenten angiveligt ikke støtter,« skriver hun i en analyse.

På sofaen i det lille værelse opremser Adel Fatitova nogle af de tidligere kolleger, der er døde før pensionsalderen.

»Det er især svært for mændene. De mister deres job. De kan ikke få et nyt. Der er alkohol. Der er personlige tragedier,« siger hun.

Naboerne nikker.

Adel Fatitova har selv arbejdet, siden hun blev færdig med grundskolen. Hvis reformen bliver vedtaget, skal hun arbejde mindst fem år endnu, før drømmen om en hytte ved Volga kan komme på tale.

»Helt ærligt. Jeg aner ikke, om jeg lever så længe,« siger hun.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland