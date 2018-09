Putin viser muskler, og Kina laver en »Nixon«: Stormagter marcherer i ujævn takt

Den russiske forsvarsminister tav et øjeblik for at lade ordene gøre deres virkning.

Han sad på podiet skulder ved skulder med cheferne for de russiske landstyrker, flåden og flyvevåbnet. Bag ham flimrede en væg med direkte billeder fra russiske militærbaser fra Stillehavet til Syrien.

»Vi afholder den største øvelse i Den Russiske Føderations historie,« sagde forsvarsministeren, Sergej Sjojgu.

Han kiggede ud over forsamlingen af tavse militærfolk for at være sikker på, at pointen var sevet ind.

For militærøvelser handler om at sende signaler. Og store militærøvelser handler om at sende signaler, der ikke kan overhøres.

Derfor stod det også klart, at det egentlige publikum til talen i det russiske forsvars skinnende nye kontrolcenter i Moskva ikke var de tavse militærfolk nede i salen.

»Det er et signal til Washington om, at der er sket en magtforskydning i verden,« lyder vurderingen fra Aleksandr Gabujev fra tænketanken Carnegie i Moskva.

Russiske og hviderussiske kampfly under en militærøvelse sidste år.

Nu er den russiske regering ikke kendt for at underspille sine bombastiske meldinger om alt fra bombetogter i Syrien til nye flådeøvelser i Østersøen. Men denne gang overdøvede ministeren alligevel den almindelige baggrundstøj, og det er der mindst to grunde til.

For det første er øvelsens omfang uden fortilfælde.

Ruslands militærøvelser er i forvejen vokset støt de senere år. I 2017 vakte det bekymring i de baltiske lande, at op mod 100.000 russiske tropper deltog i en flere uger lang øvelse op ad NATO-grænsen. Det blev kaldt den største siden Den Kolde Krig.

Det er dog for intet at regne øvelsen, der skydes i gang i dag. Den har fået navnet Vostok-2018, og her deltager 300.000 tropper, 36.000 militære køretøjer og 1.000 fly og helikoptere i en ugelang øvelse. Det er dobbelt så mange tropper som de knapt 150.000, der i 1981 deltog i Sovjetunionens største øvelse under den kolde krig.

For det andet får øvelsen deltagelse af store troppebidrag fra Ruslands dominerende nabo, Kina.

Det er første gang, at op mod 3.000 kinesiske elitesoldater deltager i den russiske øvelse, og det er mere en symbolsk, siger Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet.

»Jeg tror, at Rusland vil signalere to ting. For det første en kapacitet til at føre storkrig. For det andet en form for allierethed med Kina, der skal afskrække Vesten,« siger Claus Mathiesen.

Kinesiske kampvogne over grænsen

Øvelsen betyder også nye tider for de russiske styrker. De har de seneste dage set passivt til, mens op mod 900 nyudviklede kinesiske Type 99-kampvogne har krydset den russiske grænse med kurs mod øvelsesområdet Tsugol i østlige Sibirien.

Kina og Rusland har tidligere trænet fælles anti-terroroperationer, og kinesiske krigsskibe har deltaget i en russisk flådeøvelse i Østersøen. Men det er første gang Kina deltager i store landmilitære øvelser i Rusland. Den rolle har hidtil været forbeholdt Moskvas allierede i tidligere sovjetlande som Kasakhstan og Hviderusland.

»Det er uden fortilfælde. Det er aldrig sket før, heller ikke i sovjettiden,« understreger den russiske Kina-ekspert Aleksandr Gabujev til Berlingske.

Største siden den kolde krig Vostok-2018 er den største militærøvelse i Ruslands historie, ifølge den russiske regering. Den finder sted 11.-15. september.

Rusland varsler, at 300.000 russiske soldater vil deltage i øvelsen sammen med 36.000 militære køretøjer, 1.000 militærfly og 80 krigsskibe.

Den er dermed mindst dobbelt så stor som den sovjetiske Sapad-81 øvelse under den kolde krig i 1981.

For første gang vil kinesiske tropper og kampvogne deltage i øvelsen, der finder sted i det østlige Rusland.

NATO afholder en øvelse i Norge i oktober og november, der bliver den største i landet siden 1980erne med omkring 40.000 tropper. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Spændinger er der da også nok af langs de to landes 4.000 kilometer lange grænse. Historisk er de russiske øvelser i Østsibirien været rettet mod netop den militære trussel fra den folkerige stormagt i øst. I 1960erne og 1970erne var de to lande var involveret i flere militære sammenstød langs grænsen. Og siden 1990erne har Rusland udtrykt stigende utryghed ved den eksplosive vækst i Kinas militære muskler.

»Derfor er det et budskab om, at man ikke længere ser Kina som en trussel. Det behøver ikke være rigtigt, men det er budskabet,« siger Aleksandr Gabujev.

Årsagen til, at Rusland alligevel inviterer Kina indenfor skal findes i begge landes stadigt mere anspændte forhold til USA.

I 2014 annekterede Rusland den ukrainske Krim-halvø og sendte tropper over grænsen til Østukraine. Det udløste sanktioner og diplomatisk isolation af Rusland og fik Vladimir Putin til at proklamere, at Rusland i stedet ville finde venner i øst. For Rusland udgør samhandlen med Kina dog stadig kun en brøkdel af den europæiske. Men forholdet til Kina er blevet befæstet med kinesiske lån, nye energiaftaler og hyppige håndtryk.

Putin besøgte den kinesiske leder Xi Jinping i juni, Xi fløj forbi Moskva under VM i fodbold og nu er endnu et kinesisk besøg hos Putin er planlagt under den larmende militærøvelse.

Nixon vendt på hovedet

Et spirende partnerskab mellem verdens arealmæssigt største land, Rusland, og verdens folkerigeste land, Kina, har potentielt vidtrækkende konsekvenser.

Hvis det udbygges, kan det potentielt neutralisere dele af de sanktioner, som Vesten har rettet imod Rusland. Dermed kan Moskva lettere fortsætte sin militante kurs i både Syrien og nabolandet Ukraine.

For Kina er flirten en del af armlægningen med USA.

Tilnærmelsen er en spejlvending af Nixon-regeringens afspænding af forhold til det dengang økonomisk svage Kina for 50 år siden. Den var ikke mindst tænkt som en modvægt til Moskvas daværende magt og vælde. I dag er Rusland lillebror, mens det er Kina, der kan dingle udsigten til en kinesisk-russisk alliance foran Donald Trumps næse.

»Advarslen er, at hvis I vestlige lande bliver ved med at presse, så skubber i Rusland og Kina tættere sammen,« siger Aleksandr Gabujev.

De russiske magthavere er bekymrede for Kinas hastigt voksende militærudgifter og økonomiske dominans i regionen. I næste uge mødes Vladimir Putin og Xi Jinping i russisk Fjernøsten.

Det er dog et åbent spørgsmål, hvor reel den trussel er. Kina har undladt at bakke op om Ruslands annektering af Krim-halvøen, og Rusland sælger gladeligt våben til en stribe af Kinas naboer. Og russiske militærstrateger anser stadig Kina for en af de alvorligste langsigtede trusler mod Rusland. Ikke mindst i Fjernøsten, hvor Kinas 1,3 milliarder indbyggere bor klos op ad en vidtstrakt russisk region med bare seks millioner mennesker.

»Det er en gigantisk demografisk udfordring, og Rusland har et stort bekymret øje på Kina, fordi landet overhaler Rusland økonomisk og faktisk også militært,« siger Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet.

Når Rusland varsler en så stor militærøvelse, så er det ikke bare en advarsel til USA. Det er også et signal til styret i Bejing, der i disse dage sender kampvogne over grænsen under russiske soldaters vagtsomme øjne.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland