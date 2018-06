Putin vil gerne have nyt topmøde med Trump

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil ikke have noget imod at sætte den amerikanske præsident, Donald Trump, stævne til et topmøde - muligvis i Østrig.

Det siger den russiske præsident natten til søndag dansk tid til journalister ved et møde i militæralliancen Shanghai Cooperation Organization i den kinesisk by Qingdao.

Ifølge Vladimir Putin er det eneste til hinder for et møde med Donald Trump grønt lys fra den amerikanske modpart. Den russiske præsident har noteret sig, at Trump er bekymret for en fornyet "oprustning".

Derfor ser Putin grund til at mødes og diskutere situationen med Donald Trump. Putin noterer sig, at blandt andet Østrig har tilbudt at afholde topmødet.

Putins kommentarer kommer efter historier om begyndende planlægning af et nyt topmøde mellem de to parter. De to præsidenter mødtes i juli sidste år.

