Putin-talsmand afviser kendskab til forgiftet eks-spion

Moskva. Præsident Vladimir Putins talsmand siger, at Rusland ikke har fået oplysninger fra Storbritannien, efter at en russisk eks-spion er fundet forgiftet af en ukendt substans i det sydlige England.

Talsmanden, Dmitrij Peskov, kalder episoden tragisk.

- Vi har erfaret, at en sådan tragisk situation har fundet sted. Men vi har ingen informationer om, hvad det skyldes.

Britisk politi informerede søndag om en alvorlig hændelse. Her blev en 66-årig mand og en noget yngre kvinde pludselig fundet bevidstløse på en bænk foran et indkøbscenter i Salisbury.

Senere oplyste myndighederne, at der var mistanke om, at de var blevet forgiftet af et stof, som endnu ikke er identificeret.

Den 66-årige er ifølge de britiske medier Sergej Skripal, en tidligere russisk efterretningsofficer.

Rusland har beskyldt Skripal for at have forrådt russiske agenter til den britiske efterretningstjeneste. Han blev i 2010 udvekslet med russiske spioner, som var tilbageholdt i USA.

Ifølge Peskov har de britiske myndigheder ikke henvendt sig til Rusland om hjælp til efterforskningen.

På spørgsmålet, om Rusland vil samarbejde med de britiske myndigheder, svarer Peskov:

- Moskva er altid klar til at samarbejde.

I britiske medier er der spekulationer om, at affæren har en parallel til drabet på den tidligere russiske spion Alexander Litvinenko, som boede i London.

I 2006 blev han opsøgt af to russere og drak te med dem på et hotel i London. Kort efter fik han konstateret en alvorlig forgiftning med det radioaktive stof polonium-210. Han døde tre uger senere.

Britisk politi har siden navngivet de skyldige russere, som havde bånd til den russiske efterretningstjeneste. Rusland har nægtet at udlevere dem.

Den ene var Andrej Lugovoj, som i dag er medlem af det russiske parlament.

Han siger om den seneste sag, at briterne "lider af fobier". Han mener, den køres op nu for at skade Rusland inden præsidentvalget 18. marts.

/ritzau/AFP