Putin taget i ed for endnu seks år på præsidentposten

Vladimir Putin, den tidligere KGB-officer, som blev en af verdens mest magtfulde ledere med totalt autoritet over Rusland, er mandag taget i ed som præsident endnu engang. Den 65-årige leder er indsat for seks år.

Putin har dermed indledt sin fjerde præsidentperiode.

I en efterfølgende tale svor Putin, at han ville tjene Rusland og den russiske befolkning, og han fremhævede Ruslands "integritet og enhed".

Han kom til magten for 18 år siden, efter en lovløs, men relativt fri periode i kølvandet på Sovjetunionens opløsning.

Søndag morgen blev den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, løsladt fra et fængsel i Moskva, efter at have været tilbageholdt i et halvt døgn, skrev han på Twitter.

Navalnyj gik sammen med tusindvis af andre demonstranter på gaden lørdag for at vise modstand mod genindsættelsen af Putin i præsidentembedet.

Det var også ham, der opfordrede folk til at indtage gaderne med slagordet "ikke vores zar".

Ud over Navalnyj blev knap 1600 personer i 27 byer anholdt under demonstrationer, siger overvågningsgruppen OVD-Info.

Aleksej Navalnyj, der er den første politiker i mange år, der har forsøgt at udfordre magthaverne i Kreml, er blevet udelukket fra at stille op til valget.

Det skyldes en dom for korruption, som ifølge Navalnyj er baseret på beskyldninger fabrikeret i Kreml.

