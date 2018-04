ANALYSE

Putin presser på for et møde med Trump - i Det Hvide Hus af alle steder

Dummede Trump sig sidste uge, da han åbnede for muligheden for et møde i Det Hvide Hus med Ruslands præsident, Vladimir Putin? Ja, siger hans fjender. Nej, siger Det Hvide Hus. Det var ikke en invitation til Putin, lyder det. Der var tale om et hypotetisk møde engang i fremtiden på et ikke nærmere bestemt sted.