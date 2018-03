Putin lover mere udvikling og halveret fattigdom

De kommende år vil være afgørende for Ruslands fremtid, siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, i sin årlige tale til nationen, hvor han lover bedre levestandard, mere udvikling og mere fornyelse.

I talen, der tillægges særlig stor betydning, fordi den holdes kort tid før det russiske præsidentvalg den 18. marts, lægger Putin samtidig stor vægt på økonomisk og teknologisk udvikling samt på trusler mod Ruslands sikkerhed og stabilitet.

»Rusland har etableret et stærkt demokratisk samfund, som kæmper for frihed og uafhængighed,« siger den russiske præsident, som understreger, at der skal ske en halvering af fattigdommen i landet i de kommende seks år.

Putin betoner, at det er afgørende, at Ruslands får skabt en stabil befolkningstilvækst i de kommende ti år.

Den russiske leder siger samtidig, at det er afgørende, at Rusland fortsætter med at være blandt de førende i den teknologiske udvikling.

»Teknologisk underlegenhed fører til sikkerhedstrusler og risiko for tab af selvstændighed og suverænitet. Vi lever i en periode med globale forandringer af hele civilisationen,« siger han.

Han pointerer, at Rusland vil blive mere åbent og komme mere med i globale omvæltninger.

»Der skal ske en fordobling af investeringerne i Ruslands vejnet,« siger han og nævner, at en bro vil åbne til Krimhalvøen i de kommende måneder.

Ifølge Ruslands statslige statistikbureau, Rosstat, er realindkomster på tværs af Rusland faldet, og 19,6 millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen. Det er 4,2 millioner flere end i 2012.

Særligt sundhedspleje er et nøgleproblem for mange russere, mener analytiker Jekaterina Schulmann. Især efter at mange hospitaler er lukket de seneste år, og mange andre er blevet privatiseret.

Genrejsning af Rusland som en global magt har fyldt meget under Putins styre, og analytikere havde på forhånd sagt, at det ville være risikabelt for Putin at fokusere for meget på udenrigspolitik i sin tale.

/ritzau/