Putin godkendte nedskydning af passagerfly før OL i Sotji

Ruslands præsident gav før åbningen af vinter-OL i russiske Sotji i 2014 grønt lys til at skyde et passagerfly, der angiveligt havde en bombe om bord, ned.

Det fortæller Vladimir Putin i en to timer lang dokumentar med titlen »Putin«, der blev vist på russisk tv søndag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I dokumentaren fortæller Putin journalist Andreij Kondrasjov, at han modtog et telefonopkald fra de sikkerhedsansvarlige for OL i Sotji den 7. februar 2014 kort før åbningsceremonien senere samme dag.

»Jeg fik at vide, at et fly på vej fra Ukraine til Istanbul var blevet kapret, og at flykaprerne krævede, at flyet skulle lande i Sotji,« siger Putin.

I dokumentaren fortæller Andreij Kondrasjov, at piloterne om bord på den tyrkiske Pegasus Airlines Boeing 737-800, der fløj fra Kharkiv til Istanbul, rapporterede, at en af passagererne havde en bombe, og at flyet måtte skifte kurs mod Sotji.

Der var 110 passagerer om bord på flyet, mens 40.000 mennesker var samlet på et stadion i Sotji for at se åbningsceremonien ved vinter-OL.

Vladimir Putin fortæller, at han søgte råd fra de sikkerhedsansvarlige og fik fortalt, at nødplanen for den slags situationer krævede, at flyet blev skudt ned.

»Jeg sagde til dem: Følg planen.«

Få minutter senere modtog Putin et andet telefonopkald, hvori han fik at vide, at der var tale om en falsk alarm - den pågældende passager var fuld, og flyet ville fortsætte sin flyvning til Tyrkiet.

Talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov bekræfter søndag Putins kommentarer i dokumentarfilmen.

Det var ifølge nyhedsbureauet Interfax-Ukraine en 45-årig ukrainsk passager, som forsøgte at kapre flyet. Han viftede med noget, som flypersonalet troede var en detonator. Det viste sig, at der var tale om en pose med elektronisk udstyr.

Den 45-årige forsøgte også at tvinge sig adgang til flyets cockpit, mens han råbte »kom så Sotji«. Dog uden held.

Han blev anholdt af tyrkiske specialstyrker, efter at flyet var nødlandet i en lufthavn i nærheden af Istanbul.

»Kapreren blev snydt til at tro på, at flyet var på vej til Sotji,« siger viceminister i det tyrkiske transportministerium Habib Soluk.

/ritzau/

En 26-årig østrigsk statsborger blev skudt og dræbt, da han angreb en sikkerhedsvagt søndag kort før midnat.

Det oplyser politiet i byen.

Angrebsmanden blev dræbt på stedet, da sikkerhedsvagten åbnede ild mod ham.

Det oplyser talsmand for politiet Harald Soeros.

Han tilføjer, at angrebet fandt sted kort før midnat.

Motivet for angrebet er stadig ukendt, oplyser politiet.

Sikkerhedsvagten befandt sig i et lille hus uden for ambassadørboligen, da han blev angrebet. Han slap med snitsår i overarmen.

»Han brugte peberspray mod gerningsmanden, inden han åbnede ild,« siger Harald Soeros.

Han tilføjer, at sikkerhedsvagten affyrede sit våben fire gange under episoden.

Foreløbig tyder alt på, at sikkerhedsvagten handlede i overensstemmelse med reglerne.

Det siger en talsmand for forsvarsministeriet.

Søndagens knivangreb sker få dage efter to andre knivoverfald i Wien. Ved et af dem blev et par og dets 17-årige datter alvorligt såret.

En 23-årig afghansk statsborger har siden tilstået angrebet.

/ritzau/AFP

Trump vil give lærere våbentræning og styrke baggrundstjek

Donald Trump vil uddanne lærere til at håndtere skydevåben og sørge for mere dybdegående baggrundstjek.

USA's præsident, Donald Trump, har søndag aften fremlagt en plan for, hvordan han vil ændre landets våbenlovgivning. Det sker i kølvandet på præsidentens løfte om at gøre noget ved landets mange skoleskyderier.

Donald Trump vil blandt andet fokusere på at hjælpe skoler med at træne lærere til at håndtere skydevåben.

Derudover vil han indføre mere dybdegående baggrundstjek. Blandt andet via styrket samarbejde mellem sundhedssystemet, skoleledere og politiet.

Trump har ikke i første omgang nogen planer om at ændre minimumsalderen på 18 år for køb af skydevåben.

Han har dog nedsat en kommission, der skal tage stilling til netop minimumsalderen samt en række andre emner.

Undervisningsminister Betsy DeVos står i spidsen for kommissionen.

»I dag offentliggør vi nogle handlinger, der giver mening. Det er nogle tiltag, som vi kan komme i gang med omgående for at beskytte studerende,« lyder det fra undervisningsministeren.

Trumps plan kommer knap fire uger efter et voldsomt skoleskyderi i Parkland i den amerikanske delstat Florida. Her blev 17 mennesker dræbt af en gerningsmand, der affyrede skud fra en semiautomatisk AR-15-riffel.

Efterfølgende har Trump talt med ofrenes pårørende. Her har han erklæret sig villig til at kigge på USA's omstridte lovgivning. Blandt andet med det kontroversielle forslag om at bevæbne lærere.

»Hvis nu man havde en lærer, der var vant til at håndtere våben, så kunne de sætte en stopper for et angreb rigtig hurtigt,« har Trump udtalt.

I Florida, hvor skoleskyderiet fandt sted 14. februar, vedtog man i sidste uge et lovforslag, der strammer statens lovgivning.

Det betyder blandt andet, at man fremover skal være 21 år for at købe skydevåben i staten. Der er samtidig indført en tre dages venteperiode fra køb til udlevering af skydevåben.

/ritzau/AP

Fodboldboss går på banen med pistol i græsk topopgør

Søndagens topopgør i den bedste græske fodboldrække mellem Paok Thessaloniki og AEK Athen blev søndag afbrudt, da hjemmeholdets ejer pludselig gik på banen med en pistol.

Dramaet udspillede sig i kampens 90. minut, efter at et mål af Paok blev underkendt for offside.

Det udløste voldsomme protester fra hjemmeholdet, hvilket fik Athens spillere til at forlade banen.

Athen klagede efter kampen over, at ejeren hos Paok, Ivan Savvidis, under protesterne havde medbragt en pistol på banen.

Ifølge udeholdet truede hjemmeholdets tekniske direktør, Lubos Michel, dommeren med ordene »du er færdig«.

Dommeren omstødte på banen sin beslutning og godkendte målet til 1-0. Hjemmeholdet kunne med en sejr overtage førstepladsen i den græske Superliga fra netop AEK Athen.

Efter postyret på banen forsøgte dommeren at få Athen-spillerne til at genoptage kampen. Det nægtede de dog på grund af sikkerhedshensyn.

Udeholdet klagede desuden over, at Savvidis havde overfaldet en af Athens direktører.

Savvidis havde bedt sine spillere om at gå i omklædningsrummet i protest mod dommerens beslutning om at underkende målet.

Det nægtede holdets portugisiske anfører, Vieirinha, dog.

Kampens dommer, Giorgos Kominos, skal nu aflevere en rapport til det græske fodboldforbund. Herefter skal der tages stilling til, om et af holdene eller individuelle personer skal straffes.

/ritzau/AFP