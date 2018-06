Putin-fjende er i Danmark for at få indført en død russers lov

Et hemmeligt møde i Trump Tower, »blodpenge« gennem Danske Bank og barnløse amerikanere, der bliver nægtet at adoptere forældreløse børn. Den amerikanske lobbyist William Browder har argumenterne klar, når han i dag vil prøve at overbevise Folketinget om at indføre den såkaldte Magnitskij-lov.