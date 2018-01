Putin bestiller ti af verdens største bombefly til Ruslands atommissiler: »Det vil styrke vores mulighed for at forsvare os selv«

Moskva. Det russiske flyvevåben skal have nye strategiske bombefly, og det bliver en moderniseret udgave af TU-160-maskinen, som kan medbringe langtrækkende missiler.

Nato kalder TU-160-fly for Blackjack. Det er et fly, der regnes for at være verdens største bombefly.

Flyet blev udviklet i 1980'erne, og Rusland har blandt andet brugt det til at bombe i Syrien.

Men de fly, som Rusland nu har bestilt, er noget mere avanceret.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, besøgte torsdag fabrikken, hvor flyene laves. Han deltog i ceremonien, hvor ordren på de ti nye fly blev underskrevet.

Det er fly, som får nye motorer - dem har en Blackjack fire af - og de bliver højteknologiske.

Den britiske avis The Independent skriver, at flyvevåbnet, der betaler 2,9 milliarder dollar for de ti fly - omkring 15 milliarder kroner - får leveret flyene fra nu af og frem til 2027.

- Dette er et seriøst skridt i retning af at udvikle det højteknologiske område og styrke vort lands muligheder for at forsvare sig selv, sagde Putin på fabrikken.

Den ligger i byen Kasan i den autonome republik Tatarstan, som ligger omkring 800 kilometer øst for den russiske hovedstad, Moskva. Putin besøgte også en lufthavn og hangarer, ligesom han var forbi værksteder til reparation af fly.

The Independent skriver, at flyet har en kapacitet på 12 krydsermissiler eller 12 kortrækkende atommissiler.

Producenten af flyene er Tupolev, der siger, at den moderniserede version af TU-160 bliver 60 procent mere effektiv end den nuværende udgave.

De nye TU-160 kan som de nuværende tankes op i luften og har dermed en rækkevidde, der sætter dem i stand til at nå alle kroge på kloden.

/ritzau/AP